Concorso pubblico per agenti di Polizia Municipale. 47 posti a tempo indeterminato a Firenze

C’è tempo fino al 7 settembre per partecipare alle selezioni del nuovo concorso pubblico bandito dal Comune di Firenze.

In totale saranno selezionati 47 agenti della polizia municipale che saranno assunti a tempo indeterminato.I candidati devono aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale e avere un’età non superiore a 32 anni.È inoltre necessario avere la patente di guida di categoria B e la patente di guida di categoria A2.Sono previste due preselezioni: una a quiz e una di resistenza fisica.​Mentre l’esame consisterà in una prova scritta e una orale.Solo coloro che avranno superato tutti gli step dovranno sostenere, infine, una prova di accertamento delle competenze psico-attitudinali.Le domande devono essere inviate solo telematicamente.​Per maggiori informazioni e per compilare la domanda online, visita la pagina dedicata sul sito del Comune di Firenze

Com. Stam./Foto