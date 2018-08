Michelangelo Ingrassia: Contratto integrativo regionale dei lavoratori forestali

“L’intesa sul rinnovo del contratto integrativo regionale dei lavoratori forestali, raggiunta e ratificata dal Governo Musumeci e da Flai Cgil Fai Cisl e Uila Uil, è positiva non soltanto sul piano dei diritti sociali, con l’incremento salariale o la nuova classificazione dei lavoratori, ma anche sul fronte delle tutele. Per la prima volta, infatti, le parti riconoscono anche ai lavoratori del settore, una tutela fino a ieri garantita solo a tutte le altre categorie.

Si tratta del diritto, per il lavoratore forestale che s’infortuna sul posto di lavoro, a recuperare integralmente le giornate di lavoro non prestate a causa dell’infortunio stesso. È un notevole passo avanti nell’ambito delle tutele ma anche di una complessiva revisione e riorganizzazione del lavoro forestale in Sicilia su cui dovrà puntare l’annunciata riforma strategica del settore”.

Lo dichiara Michelangelo Ingrassia, Presidente del Comitato Consultivo Provinciale Inail Palermo.

