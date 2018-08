Lavoro: Giammanco (FI), Di Maio impedisce alle PMI di internazionalizzarsi

Il Decreto disoccupazione di Di Maio oltre a penalizzare migliaia di lavoratori, danneggerà anche la piccola e media impresa. Per sopravvivere oggi alle aziende è richiesto di essere competitive, per questo non si può impedire loro di internazionalizzarsi e delocalizzare anche sono un ramo d’azienda. Grazie al Decreto, le imprese che vorranno espandere il loro raggio d’azione saranno punite duramente. Questo provvedimento bacchetta, addirittura, anche l’impresa che decide di spostarsi da un’area all’altra del nostro Paese.

Una scelta assurda, anacronistica, dirigista e statalista così Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia al Senato, a L’aria che tira su La7. Il Decreto è antistorico, creerà nuova disoccupazione, farà aumentare il turn over, quindi il ricambio di chi attualmente lavora, e scoraggerà le imprese a investire in Italia. conclude la senatrice Giammanco, portavoce di Forza Italia in Sicilia.

