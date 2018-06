Rischio stress lavoro correlato, l’allarme della UILPA Sicilia: fenomeno in crescita negli uffici

Il segretario generale Alfonso Farruggia preannuncia azioni informative e di protesta

Un confronto serrato e costruttivo con i datori di lavoro pubblici per monitorare la condizione dei dipendenti a rischio da stress lavoro correlato e risolvere le eventuali criticità presenti negli uffici.

La richiesta porta la firma del segretario generale della Uil Pubblica Amministrazione Alfonso Farruggia e coinvolge ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici: luoghi dove, secondo il sindacato, si registra un allarme crescente anche a causa del progressivo sovradimensionamento dei carichi di lavoro rispetto alle risorse umane presenti.

“Lo stress lavoro – correlato – spiega Farruggia – è definito, nell’ambito medico, come la percezione di squilibrio che il lavoratore avverte in tutti i casi in cui le richieste da soddisfare eccedono rispetto alle capacità individuali delle quali si è in possesso per fronteggiare le richieste stesse: un fenomeno che si ripercuote sulla salute del dipendente e, in taluni casi, anche nelle dinamiche familiari e nei rapporti interpersonali”.

“Ad oggi, purtroppo – aggiunge l’esponente sindacale – le varie amministrazioni , sia sul territorio regionale che nazionale, hanno risposto con un diffuso silenzio che ha imposto alla Uil Pubblica Amministrazione, da sempre attenta al tema della salute dei lavoratori e alla qualità dei servizi erogati alla collettività dai dipendenti pubblici, una seria riflessione : da qui, la necessità di mettere in atto una sorta di operazione verità che, prendendo in esame i vari uffici, sia in grado di evidenziare a beneficio dei cittadini le reali condizioni in cui versa la pubblica amministrazione e i sacrifici che vengono profusi dai dipendenti pubblici quotidianamente, malgrado certe campagne denigratorie finalizzate a screditarli e denigrarli presso l’opinione pubblica”.