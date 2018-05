Penny Market investe in Sicilia e riapre 3 nuovi negozi a seguito di ristrutturazioni

Milano, 30 maggio 2018 – Penny Market ha deciso di concentrare parte dei propri investimenti nell’obiettivo di consolidare la propria presenza nel Sud Italia ed in particolare in Sicilia, dove a breve saranno riaperti al pubblico con un nuovo format 3 dei punti vendita già presenti nella regione, ovvero i negozi di Siracusa e Melilli (in data 31 maggio) e di Menfi (in data 7 giugno), a seguito degli interventi di restyling che hanno interessato gli stores.

I negozi sono stati oggetto di remodelling per essere adeguati al concept Ambiente 3.0. Si tratta di un negozio completamente ripensato ponendo il cliente al centro, attraverso studi di Shopper Marketing relativi al percorso dei consumatori nei negozi e alle logiche decisionali applicate davanti allo scaffale. Ambiente 3.0 significa quindi offrire ampio spazio ai freschi, semplificare la lettura dello scaffale e delle promozioni, arricchire il servizio con l’offerta di pane preparato durante tutto l’arco della giornata, il tutto in un ambiente accogliente.

Un’attenzione particolare, all’interno di questo progetto di ammodernamento, è riservata all’illuminazione che, oltre a prevedere la sostituzione di tutte le lampade con apparecchi a basso consumo, viene adattata alla struttura del punto vendita e modificata a seconda delle aree e delle categorie merceologiche in modo da renderle immediatamente riconoscibili anche dal punto di vista dell’illuminazione.

L’impegno e l’attenzione di Penny Market nei confronti della regione sono dimostrati anche dalla prossima apertura di un nuovo centro di distribuzione sito a Catania, al momento in fase di costruzione, che sarà inaugurato alla fine dell’anno.

