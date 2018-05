Aeroporto: UGL Trasporto Aereo Palermo

Era tutto previsto, dice Domenico De Cosimo Segretario Provinciale UGL Trasporto Aereo Palermo,

I lavoratori di KSM che svolgono servizio presso lo scalo di Punta Raisi, hanno subito la scorsa settimana una riduzione dallo stipendio di alcune indennità senza alcun preventivo confronto con le Organizzazioni sindacali di categoria.

Allo stato attuale i lavoratori operano il loro servizio ” Visto i fatti ” con un calo di motivazioni che si rifletterà negativamente nella qualità dei controlli di sicurezza.

Vorremmo che Enac e Gesap prendano in considerazione” conclude De Cosimo” questo delicato aspetto, e nel contempo chiediamo che finalmente Gesap valuti l’opportunità di internalizzare questo servizio strategico, che se gestito adeguatamente sarà altamente remunerativo per la stessa Gesap, tenendo in considerazione che il personale attuale di KSM ha acquisito alta professionalità.

Com. Stam.