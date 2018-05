Commissione affari legali Comune di Palermo: incontro sui precari. Spiragli per la stabilizzazione, ma il Comune fino ad oggi un illustre sconosciuto

Estremamente costruttivo l’incontro promosso oggi dalla settima commissione consiliare sul tema dei precari del Comune di Palermo, che si è svolto in Via Trinacria presso l’assessorato regionale per le autonomie locali. Presenti oltre alla dirigente, la dottoressa Margherita Rizza, l’assessore al Personale Gaspare Nicotri e i consiglieri comunali, Rosario Arcoleo, Claudio Volante, Sabrina Figuccia, Giuseppina Russa e Marcello Susinno. Secondo quanto emerso sembrerebbe che grazie al fondo precari previsto dalla legge regionale 27/2016 si potrebbe finalmente procedere con la stabilizzazione di una parte dei precari del comune ancora oggi con contratti a tempo determinato. Si tratta-affermano i consiglieri della commissione-di una ottima notizia che fa comprendere come creare sinergie positive possa essere la strada migliore se si ha davvero a cuore il futuro della nostra citta. Nell’apprezzare la disponibilità dell’assessore comunale Gaspare Nicotri e di quello regionale Bernardette Grasso-afferma Sabrina Figuccia, componente della commissione- non posso nascondere le mia perplessità su quanto emerso durante l’incontro, che seppur estremamente positivo riguardo alle prospettive per il futuro, ha fatto emergere una dura verità. Infatti nonostante la circolare n.10 del 2017 che definisce le modalità attuative per la richiesta delle somme previste per i comuni dall’apposito fondo, il Comune di Palermo, ad oggi sembra essere stato un illustre sconosciuto, non avendo mai richiesto le somme in questione. Siamo convinti-proseguono i consiglieri-che l’amministrazione si attiverà tempestivamente per avviare un percorso virtuoso per tutti i precari che ormai da anni rappresentano il cuore pulsante di moltissimi uffici.