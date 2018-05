967 assunzioni per laureati all’INPS. Scadenza il 28 maggio

È Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2018 un bando di concorso per titoli ed esami a 967 posti di Consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS.

I vincitori saranno assunti con contratto a tempo indeterminato.

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data del 28 maggio 2018, sono in possesso di una delle lauree magistrali indicate dal bando e in particolare Laurea magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle seguenti discipline o laurea del vecchio ordinamento equivalente:

finanza (LM-16 o 19/S) ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S) relazioni internazionali (LM-52 o 60/S) scienze dell’economia (LM-56 o 64/S) scienze della politica (LM-62 o 70/S) scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S) scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76 o 83/S) scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S) scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81 o 88/S) scienze statistiche (LM-82) metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi (48/S) statistica demografica e sociale (90/S) statistica economica finanziaria ed attuariale (91/S) statistica per la ricerca sperimentale (92/S) scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83) servizio sociale e politiche sociali (LM-87) programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S) sociologia e ricerca sociale (LM-88) sociologia (89/S) metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali (49/S) studi europei (LM-90 o 99/S) giurisprudenza (LMG-01 o 22/S) teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S) ovvero diploma di laurea (DL) secondo il “vecchio ordinamento” corrispondente ad una delle predette lauree magistrali ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Miur.



La scadenza per l’invio della domanda, che può essere inviata esclusivamente online, è il prossimo 28 maggio 2018.

Il concorso prevede due prove scritte e una orale. Se le domande di partecipazione saranno più di diecimila, sarà effettuata una preselezione dei candidati, consistente in quesiti a risposta multipla, di carattere psicoattitudinale, logica, lingua inglese, competenze informatiche, cultura generale.

Per maggiori informazioni, consultare il bando sul sito dell’INPS.

Com. Stam. fonte InformaGiovani