FILM: Mamma Mia! – Ci risiamo ~ Se non era ABBAstanza…

Il successo mondiale nel 2008 di Mamma Mia!, tratto dall’omonimo musical inglese con melodie e testi degli ABBA che imperversa in teatro da quasi un ventennio, genera questo tardivo sequel/prequel scritto ex novo dal regista. Che non è più Phyllida Lloyd, la quale tre anni più tardi sarebbe tornata a lavorare con Meryl Streep (la cui presenza qui si riduce a pochi minuti) facendole guadagnare il suo terzo Oscar con The Iron Lady, bensì il tiepido Ol Parker (Imagine Me & You), da non confondere con l’Oliver Parker specializzato in trasposizioni di Wilde.

Donna (la Streep) è passata a miglior vita (non è uno spoiler, si sa dal principio). Sua figlia Sophie (Amanda Seyfried), ancora fidanzata con Sky (Dominic Cooper) e incinta, vuol recuperare il famoso hotel greco in cui si svolgeva e che già muoveva il primo plot. Con l’aiuto del placido e signorile manager Cienfuegos (Andy Garcia, new entry del cast) sta organizzando una maestosa inaugurazione, invitando, oltre alle immancabili amiche della genitrice Tanya e Rosie (Christine Baranski e Julie Walters), che con lei cantavano nella cover band delle Dynamos, due dei suoi possibili padri Bill (Stellan Skarsgård) e Harry (Colin Firth), dato che Sam (Pierce Brosnan) con la cara estinta si era ormai sposato e già risiede in loco. È la scusa per ripercorrere in parallelo eventi trascorsi, l’incontro della madre (interpretata in versione giovanile da un’energica Lily James, la migliore in campo) nonché delle sue fedeli comari (che da ragazze hanno i volti di Jessica Keenan Wynn e Alexa Davies) con il succitato terzetto di pretendenti (rispettivamente impersonati nei Seventies da Josh Dylan, Hugh Skinner e Jeremy Irvine). Fra rivelazioni, inciampi, generosità, ricongiungimenti (e, per dirla tutta, contraddizioni – soprattutto inerenti al look – rispetto all’originale), la festa si fa. E partecipa, inattesa, perfino la vanesia nonna della neo-proprietaria (Cher, ulteriore nuovo acquisto in un ruolo confezionato apposta per la star che è), in una forzata però inventiva performance di Fernando.

Ne vien fuori uno spettacolo piacevole, nessuno lo nega, che trascina in qualche snodo e può addirittura emozionare (vedi la bella versione di My Love, My Life). Ma va constatato che i successi del vastissimo repertorio del gruppo pop svedese erano già stati saccheggiati nell’altro film. Il che, beninteso, non significa che non se ne dovessero riproporre alcuni; però si poteva pescare maggiormente fra i molti rimanenti. Praticamente spariti i riferimenti all’omosessualità di Harry, mentre l’arrivo di Bill è subordinato a un inganno che pare copiato da Intrigo a Stoccolma (sì!).

Mamma mia! – Ci risiamo (Mamma Mia! Here We Go Again, USA/GB, 2018) di Ol Parker con Amanda Seyfried, Lily James, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård

Massimo Arciresi