FILM: L’isola dei cani ~ L’haiku che commuove

Esteta senza pari nel cinema contemporaneo, Wes Anderson si era già cimentato con la stop motion nel sapido Fantastic Mr. Fox (2009). Forte di quell’esperienza, dell’inarrestabile evoluzione della sua poetica per immagini (attraverso il tenero Moonrise Kingdom e il sontuoso Grand Budapest Hotel) e d’un soggetto – scritto con Kunichi Nomura e con i cugini Roman Coppola e Jason Schwartzman (quasi sempre al servizio del cineasta in veste d’attore) – capace di floride diramazioni, torna ora al cartoon d’impronta nostalgica proponendoci un’amaramente sorridente metafora dei nostri tempi grami, tra xenofobia e comunicazione mediatica distorta.

Nel non così lontano 2037, il prepotente Kobayashi (gli dà voce lo stesso Nomura), sindaco dell’immaginaria Megasaki appartenente a una stirpe notoriamente amante dei gatti (dettaglio foriero di simpatiche gag), bandisce i cani, portatori d’un ceppo influenzale per il quale un vaccino è in fase di (ostacolato) studio, e li confina su un’isola-discarica giapponese (talmente malsana da far ammalare davvero le bestiole) dove formano spontaneamente litigiose bande che si contendono putride cibarie. Una di queste è formata da esemplari di razza dal passato glorioso e dai nomi non a caso altisonanti: Rex, King, Boss e Duke, unitisi al randagio (non a tempo pieno) Chief. Sono loro a (r)accogliere l’intraprendente, necessariamente ribelle dodicenne Atari, nipote del governatore/tiranno giunto sull’insudiciato lembo di terra emersa con un inaffidabile velivolo (un “piccolo pilota” – come è definito – assai vicino al letterario Piccolo Principe) per riprendersi il suo adorato quattrozampe Spots, primo “deportato” di cui si son perse le tracce. La determinazione del ragazzino e lo spirito di squadra dei quadrupedi sospingono il versante avventuroso, ma il film ha pure un pulsante cuore politico (rappresentato principalmente dalla giovane giornalista/attivista Tracy) e dei profondi influssi (non solo visivi) della cultura nipponica, oltre al centellinato sense of humour (vedi le numerose votazioni canine) tipico dell’opera di Anderson, analogamente al ricercato gusto per inquadrature e movimenti di macchina nonché a una confezione (da fantascienza distopica) che aggira beffardamente ogni moda. Ed è ricco di trovate (occhio a ideogrammi e cartelli; anche il titolo originale è un gioco di parole) e impreziosito dall’animazione in 2D “filtrata” dagli schermi tv. Fra i doppiatori anglofoni, a parte Cranston, Schreiber, Gerwig e Johansson (e perfino Yoko Ono in un ruolo eponimico), ci sono Norton, Balaban, Murray, Goldblum, McDormand, Abraham, Swinton, tutte vecchie conoscenze di Wes.

L’isola dei cani (Isle of Dogs, USA/Germania, 2018) di Wes Anderson (animazione)

Massimo Arciresi