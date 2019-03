Musica: esce “Libert’aria” di Federica Pento

Roma – Esce in tutti i digital store “Libert’aria“, l’ultimo lavoro della giovane artista Federica Pento. In attesa di conoscere altre 3 brani (la quinta, la sesta e la settima traccia del concept album non sono ancora pubbliche) nasce “Libert’aria”, un gioco di parole, un accostamento lessicale sbocciato per chiudere (e racchiudere) in sé il viaggio di conquista dell’artista, come fosse la fine e l’inizio di un viaggio dell’anima.

“Sfiora il volto mi prende alle spalle, scivola al collo si tuffa dentro me, come sé, fosse il verbo della verità sento che mi rinfresco di Libert’Aria, l’Aria. Soffia più forte della forza di Gravit’Aria, Libertà, sovrasta forze della natura dell’intera Umanit’Aria, sulle sue fragilità”

In un viaggio a ritroso dell’anima, iniziato dalla fine, e dal principio, con “Lunincanto” (la morte di una stella cometa suscita tutto lo stupore e la sofferenza della sua Luna)l’anima torna libera come l’aria nel suo luogo più sicuro e più puro, nel suo habitat naturale, trasportato dal vento di verità.

Il brano è scritto e composto da Gianluca Sole, paroliere e compositore delle emozioni.

Il videoclip, girato nel Parco Nazionale del Gran Sasso tra il Lago di Campotosto e Campo Imperatore in una suggestiva location (nella terra d’origine della Cantante), porta la firma di Stefano Cesaroni, titolare di Cattedra all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, ora passato a ricoprire la cattedra di Fotografia dell’Accademia delle Belle Arti di Frosinone.

Le riprese aeree, affidate a Mattia Nardis, sono state eseguite con drone Dji Pro.

Gli arrangiamenti sono stati affidati alla cura di Fabio Torregrossa, più volte direttore d’orchestra Rai al Festival di Sanremo, e la grande cura dell’immagine ha visto l’impegno del graphic designer Emanuele De Novellis.

Make up artist Simona Ruggeri.

Il brano, edito “Rossodisera Records” può essere acquistato su tutti gli store online ed è in rotazione radiofonica in tutte le radio del circuito Earone da oggi, in distribuzione con la SPCSound di Silvio Pacicca.

Per vedere il video, estremamente suggestivo, “Libert’aria” di Federica Pento, il link è www.youtube.com/watch?v=UtGATw1tsfQ.

Com. Stam.