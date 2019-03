Musica: esce “Donna di tutti”, primo singolo di Edel dai risvolti sociali

Esordio discografico per la giovane cantante con una canzone dai risvolti sociali attuali. Milano – Si intitola Donna di tutti il singolo che segna l’esordio discografico di Edel, disponibile in digital download e streaming su etichetta ‘Show in Action’.

Scritto da Ghisian su musica di Andrea Mathis, il brano racconta la storia di una ragazza che parte dal suo paese natio in cerca di fortuna, ma nonostante gli innumerevoli tentativi, non riesce a migliorare la propria condizione di vita, scontrandosi con gli esiti più drammatici.

Un brano di grande attualità che si muove su un tappeto sonoro classico, convincente, in perfetta simbiosi con la voce dell’interprete che emoziona per il suo timbro velato, morbido.

Prodotto al Mad Studio di Genova e arrangiato dal maestro Andrea Maddalone, Donna di tutti è una canzone in cui ognuno di noi può facilmente identificarsi, specie in un periodo storico come quello attuale in cui l’immigrazione è uno dei fenomeni più discussi dall’opinione pubblica.

«Quando mi è stato proposto di cantare questo brano temevo di deludere le aspettative dell’autrice» ha dichiarato l’interprete «ma poi in studio di registrazione mi sono sentita subito a mio agio ed ho affrontato tutto con disinvoltura. Sono una persona molto differente dalla protagonista del brano e questo mi ha portato a dover utilizzare una maggiore concentrazione per entrare in empatia con il soggetto che in quel momento stavo rappresentando. È stata un’avventura rompere gli schemi della mia personalità, un vero onore aver potuto partecipare alla realizzazione di quest’opera.»

Edel tra cinema, teatro e musica

Nonostante la sua giovane età, Edel vanta già un percorso artistico di tutto rispetto: ha preso parte a film come Lupo grigio e Più forte dell’odio, partecipato ad una puntata della famosa fiction Rai Un medico in famiglia.

Si dedica inoltre al teatro, studiando recitazione e prendendo parte a spettacoli come Cyrano de Bergerac in cui interpreta il ruolo di Rossella, Non sparate sul postino nel ruolo della cameriera Ada, Amore e Psiche nel ruolo di Psiche.

Attualmente lavora nel campo della difesa personale, coltiva la passione per il canto e nel tempo libero dipinge.

Ascolta “Donna di tutti” su:

Spotify: https://spoti.fi/2XozO57

Apple Music: https://apple.co/2H3FkEE

