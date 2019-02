È la musica incantevole di Nico Cartosio il segreto del successo di “Christmas on the moon

Roma – Continua ad incassare successi il nuovo singolo del compositore Nico Cartosio, “Christmas On The Moon“, uscito lo scorso dicembre. Il brano fa parte del suo prossimo album “The Longest Night In Limbo” la cui uscita è prevista il 17 aprile prossimo, attualmente in fase di registrazione presso i famosi Abbey Road Studios di Londra.

Nico Cartosio è balzato agli onori della cronaca nel 2018, grazie a brani che hanno ricevuto una vera e propria acclamazione con quasi 6 milioni di visualizzazioni grazie alla produzione di alta qualità dei video e ad intriganti trame cinematografiche.

“Christmas On The Moon” vede la presenza del direttore d’orchestra di fama mondiale Gavin Greenaway, che ha lavorato a film come Inception, Star Wars, la trilogia di Batman di Christopher Nolan, Pearl Harbor e molti altri accanto a grandi compositori moderni come Hans Zimmer, John Williams e John Powell.

Il violino che si ascolta in “Christmas On The Moon” è suonato dal famoso musicista da camera John Mills, co-leader della English Chamber Orchestra e negli ultimi 10 anni è stato il leader del tanto acclamato Tippett Quartet, esibendosi in emittenti di tutto il Regno Unito e del mondo

Affascinato dalla musica sin dalla giovane età, Nico Cartosio è sempre stato ispirato dai suoni di tutti i giorni e dall’interazione umana che osserva intorno a lui, scegliendo di dare un senso a queste connessioni che percepisce nel mondo attraverso intricate melodie.

“Una ragazza mi sorride e sento come se suonasse. È una melodia specifica. Aggrotta la fronte e istantaneamente, la melodia cambia nella mia testa, da un assolo di flauto a un violoncello” racconta Cartosio

In vero stile neo-romantico, il nuovo singolo di Cartosio è una composizione emotiva, mentre i tasti teneri del suo pianoforte guidano il vulnerabile violino attraverso ondate drammatiche e sottili paesaggi sonori melanconici.

L’ascoltatore è attratto dal cuore e dalla mente di Nico Cartosio, e non può fare a meno di essere spazzato via dalla sua melodia ghiacciata e luccicante. ‘Christmas On The Moon’ vede Nico Cartosio ribaltare la tradizione della musica natalizia, presentando all’ascoltatore una nuova sfumatura del “periodo più bello dell’anno”.

Nel nuovo singolo, Nico Cartosio ha dichiarato: “Il Natale è un momento così gioioso. Ma non ti è mai capitato di sentirti incredibilmente triste in questa notte? Credo che quelli che sono soli in questo Natale mi capirebbero”.

“Molto ricercato dai professionisti dell’industria musicale e dai collaboratori artistici per la sua ineguagliabile versatilità, l’innovativo sound di Cartosio e la sua vasta gamma di stili musicali completano ogni sua esibizione” ha scritto di lui Pop Spotlight.

E ancora: “Con la sua eleganza musicale, Nico Cartosio sembra essere uno dei compositori più interessanti nel mondo di oggi” ha scritto Celebmix.

Sul video musicale violento e pieno d’azione, Cartosio infine spiega: “La storia del video musicale di ‘Christmas On The Moon’ si svolge nelle strade della mia città preferita, dove sono avvenuti occasionali sparatorie quando ero adolescente. La trama è basata su una storia vera della mia infanzia, tra storie vere e anche qualcosa di magico: è impossibile separarle la notte di Natale. E a volte il tuo unico protettore dalla violenza di un proiettile è un orsacchiotto…”.

Com. Stam. Ric. Pubbl.