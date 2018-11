Per la rassegna “Ruby Tuesday” in scena Unplugged Sala Library al Real Teatro Santa Cecilia

La Fondazione the Brass Group, con la Brass Jazz Library, continua la rassegna “Ruby Tuesday” dedicata alle scolaresche ed il cui tema principe è il ruolo della musica e del jazz attraverso un’intensa attività comunicativa.

All’interno della rassegna, questa settimana si realizzerà l’iniziativa Unplugged, martedì 27 novembre alle ore 18.20 nella Sala della Library del Real Teatro Santa Cecilia. Ruby Tuesday è dunque una rassegna pensata principalmente per interagire con le scuole su diversi livelli, mettendo comunque al centro la sintassi sonora. In questa occasione, Unplugged mette in mostra un libro, un concerto ed un intervento d’arte. Il tema di questo incontro si basa su una discussione relativa alle radici del jazz. Si parlerà di migrazioni, di migranti, di richiedenti asilo. Ospite dell’incontro sarà lo scrittore Giovanni Dozzini che interloquirà con un altro scrittore Mario Valentini e con Alessandra Sciurba di Mediterranea Saving Humans, ascoltando la musica ispirata da “Il girotondo sotto la campana” che farà da contrappunto all’action painting di Igor Scalisi Palminteri. Infoline 331.2212769.

Rosanna Minafò

CS