Teatro Jolly “Cantamare 2018” La Finale Regionale

Palermo – Il Teatro Jolly di Via Domenico Costantino ha ospitato la Finale Regionale del “Cantamare”, giunto alla 40ª Edizione. Undici gli artisti che si sono esibiti, provenienti da varie città: Raffaella Prencipe (da Foggia), Lorenzo Concina (da Novara), Vincenzo Santangelo (da Milano), Andrea Melis (da Cagliari), Miki Cianciolo (da Berlino), Elisa La Chiusa (da Londra), Roberto Morello, Noemi Di Stefano, Giovanni Natoli, Marcello Di Cara e Claudia Sciortino, tutti da Palermo.

Alla fine dell’esibizione, l’attenta giuria ha proclamato vincitrici Noemi Di Stefano che ha cantato l’inedito “Canto perché” e Miki Cianciolo che ha, eseguito la cover “The Best”. Entrambe vincono un biglietto aereo di a/r per l’America, per partecipare al “Festival of Song” di New York, gemellato col “Cantamare”..Lo show, presentato con professionalità e brio da Chiara Torricelli e Davide Antico, è stato arricchito, anche, dalla presenza di illustri ospiti: Ana Cosme, cantante spagnola, vincitrice del “Festival of Song New York 2018”, che ha cantato “I Will Always Love You”, il noto sassofonista Daniel Sax che ha eseguito la colonna sonora del film “Guardia del corpo”, Silvia Celano col suo Corpo di Ballo “Al Khamsa” che esegue delle suggestive danze orientali; Sara Pennino, allieva dell’”Accademia Internazionale del Musical”, interpreta “I’m telling you” (J. Hudson) e Marzia Molinelli, dell’Accademia Internazionale del Musical. Imprevista e gradita la presenza di Giovanni Nanfa che ha divertito il numeroso pubblico con le sue gustose barzellette. La Giuria, presieduta da Lino Zinna, cantante e sosia ufficiale di Domenico Modugno (che nel corso della serata ha eseguito un medley di motivi lanciati dal “Mister Volare”, ndr), era composta da: Maria Romania, titolare del ”Festival of Song di New York”, i giornalisti Franco Verruso e Giancarlo Drago, Marzia Molinelli, cantante e docente presso l’”Accademia Internazionale del Musical-Palermo”, Salvo Maltese, autore e compositore, Emma Stamellutti, insegnante di canto e Marco Lauria, critico musicale. Presente anche l’avv. Salvo Sanfilippo, legale del “Cantamare”, con funzioni di legalità dei votanti e per l’imparzialità e tutela dei finalisti del “Cantamare”. Passata questa edizione 2018, il patron Gianni Contino, instancabile operatore, ottimamente coadiuvato dalla moglie Anna Vinci, starà già programmando il “Cantamare 2019”. (Foto di Angelo Battaglia)

Franco Verruso