Feltrinelli: Martedì 18 settembre Ernia firma 68

Martedì 18 settembre, alle ore 17:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo), Ernia firma le copie del suo disco 68. Per avere l’autografo, acquista il cd alla Feltrinelli di via Cavour e ritira il pass che dà accesso al firmacopie. 1 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento scorte.

È uscito Venerdì 7 Settembre il nuovo progetto discografico del rapper Ernia “68”, album contenente ben 12 brani inediti su etichetta Thaurus/Island Records. L’album, già disponibile in pre-order su Amazon, Spotify e Itunes, dal 7 Settembre è disponibile in tutti i negozi di dischi e nei principali digital store.

Tra i più apprezzati e seguiti rapper della nuova generazione, Mattero Professione, in arte Ernia, a distanza di un anno dal disco d’oro “Cuuu/67”, e dopo il successo del “Come uccidere un Usignolo/67 tour” che ha contato oltre 50 date in giro per l’Italia, torna più che entusiasta che mai con il suo nuovo album prodotto per la maggior parte insieme a Marz e registrato a Milano negli studi di Thaurus. “Sono molto legato a questo nuovo album – dichiara Ernia – è il lavoro che meglio riflette il percorso fatto fin ora. Il disco rappresenta il momento della carriera che sto vivendo. Mentre Cuuu/67 rappresentava la rinascita e il ritorno sulla scena dopo un’esperienza negativa, 68 è il passaggio dall’essere un rapper emergente ad essere uno dei giovani meglio considerati in Italia. In seguito a questo disco, si vedrà se questo verrà confermato o meno, concetto che viene ribadito più volte all’interno dell’abum e nella stessa title track…….non sapevo dove sarei finito un po’ come adesso”. Il titolo prende il nome dall’unico autobus che passa nel quartiere in cui Ernia è cresciuto e che porta da Bonola, estrema periferia milanese, a pt.a Genova, una tra le maggiori zone della movida milanese. Salire sulla 68 ha per lui una duplice valenza: da un lato può significare tornare verso la periferia e fare un passo indietro, dall’altro può significare andare verso il centro, una metafora del successo che conferma le aspettative a suo riguardo.

Inoltre, Ernia è protagonista nelle principali città italiane per la presentazione del nuovo album e per il tanto atteso incontro con i fan. “68 instore tour” ha già toccato le piazze di Varese, Milano, Monza, Brescia, Padova, Bologna, Genova, Torino, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Mestre, Verona, Modena, Forlì, Lucca, Massa, Frosinone, Caserta, per proseguire – dopo la tappa palermitana a Messina e Catania, Como, Arese e Cagliari.

