Vinile, divertimento e valorizzazione del territorio: “Orizont Summer Festival” per la prima volta a Lascari

Dodici ore di musica house no stop in riva al mare, all’insegna dell’intrattenimento e della ridefinizione del concetto di festa pubblica.

È questo il senso di “Orizont Summer Festival”, che si terrà a Lascari, in provincia di Palermo, lunedì 13 agosto sulla spiaggia libera Gorgo Lungo, a partire da mezzogiorno fino a mezzanotte.

Organizzato da After Lesson – movimento culturale e musicale nato per promuovere il clubbing – l’evento, gratuito, è patrocinato dal Comune di Lascari che, per la prima volta in assoluto, si appresta a ospitare una simile iniziativa: la scommessa è quella di creare rete, non soltanto per gli amanti del genere, ma soprattutto per gli “scettici”.

Una piccola sfida raccolta da tanti operatori commerciali locali che stanno supportando il progetto anche sotto il profilo economico: non a caso, come spiegano gli stessi organizzatori, l’intento non è solo quello di divertire bensì di consolidare il legame con il territorio, partendo dalla forte passione per la musica, le esperienze personali e l’ attaccamento ai luoghi di origine.

Una festa pubblica che si trasforma in festival, in “sagra” della buona musica, con un line up formata da Ghianda, Neg, Marco Spinetti, Roberto Vagliolise, Donato Aurilio, Bruno Arcuri, FRA’n’Z.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 388.3617802.

