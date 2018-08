Perso nel Blu: ultimo capitolo de “Il Ragazzo di Capo Gallo” di Fabio Guglielmino

Perso nel Blu: l’ultimo singolo di Guglielmino sulla passione che vince sull’oppressione di una società in eterna competizione

Ultimo capitolo de “Il Ragazzo di Capo Gallo“, il progetto di Fabio Guglielmino che ha scelto di pubblicare il suo disco attraverso sei puntate video nel suo canale Youtube e nella pagina Facebook.

Una forma vicina al musical e al teatro per raccontare la storia di Marco alle prese con le sfide della sua vita. Un ragazzo armato della propria passione, con il favore di Apollo – il dio della cultura, poesia, ispirazione – può sconfiggere Ares – che incarna una società grigia ed in eterna lotta?

La risposta è proprio nell’ultimo video dal titolo “Perso nel Blu” (https://www.youtube.com/watch?v=GxJinMXN8i4). Nonostante Ares avesse intimato il ragazzo di non perdere tempo con le sue passioni e di tornare nella sua scrivania, a combattere per i continui rinnovi contrattuali (capitolo 4), ispirato da Samurai (capitolo 2) e con l’aiuto di Apollo (capitolo 3), Marco si tuffa in mare con la tavola da surf come Namor, il suo super eroe preferito (capitolo 5).

Il brano è prodotto da Fabio Guglielmino, Marco Guglielmino e Fabrizio Pecoraino, voce e chitarre Fabio Guglielmino, Basso Salvatore Mastropaolo, tastiere Fabrizio Averna, riprese e montaggio Gianluca Millunzi, regia e storyboard di Fabio Guglielmino. Gli attori sono Beppe Li Mandri e Andrea Buffa, make up a cura di Fulvia Campo, Armi di Alessandro Consiglio e costumi creati dalla sartoria Almirù.

