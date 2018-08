“Come Namor”: la trasformazione di Marco, Il Ragazzo di Capogallo

Quinto episodio del nuovo “concept” a puntate di Fabio Guglielmino, che racconta la storia di Marco. Continuano gli episodi del “disco a puntate” di Fabio Guglielmino: si tratta del brano “Come Namor“

Nelle puntate precedenti abbiamo visto il protagonista lasciare un posto di lavoro sicuro per trascorrere il suo tempo libero in spiaggia con i suoi disegni, ammirare i surfisti nello spot di Isola delle femmine (nel capitolo 2 – “Samurai”), e poi strappare il rinnovo del contratto sostenuto da un Apollo compiaciuto (nel capitolo 3 – “Tutto cambierà”).

Ma una figura misteriosa aleggia sempre su Marco: nel capitolo 4, “Faccia a faccia con Dio”, finalmente getta la maschera per svelarsi: è Ares, che rappresenta una società sempre in competizione. Consiglia paternamente al protagonista di non perdere tempo con le sue passioni e di tornare a fare parte della grande lotta della vita.

Marco non sembra dare ascolto all’avvertimento: nel video si tuffa in acqua, pronto con la tavola da surf. Si ispira al suo supereroe preferito, Namor, il Principe di Atlantide. Il brano è rock, è passionale, e c’è la consapevolezza di essere quello che si è, nonostante tutto, nonostante le avversità. È un manifesto alla propria maturità, che non ha a che fare con l’età anagrafica.

Per sapere come andrà a finire bisogna seguire le puntate nel canale youtube del cantautore (https://www.youtube.com/playlist?list=PL1SHQ1aJfxz6uPGg0Ipzyav_-Obk6cICV). Sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/ ilragazzodicapogallo/) ogni settimana si andranno ad aggiungere nuovi indizi che sveleranno la sua storia. Le canzoni sono già disponibili nei digital stores.

Il brano è prodotto da Fabio Guglielmino Marco Guglielmino e Fabrizio Pecoraino FMHerz, voce, basso e chitarre Fabio Guglielmino, batteria Daniele Zimmardi, riprese e montaggio Gianluca Millunzi, regia e script Fabio Guglielmino, attore Beppe Li Mandri. Costumi Sartoria Almirù, make up Fulvia Campo, armi Alessandro Consiglio.

