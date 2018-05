Mark J Evo #bailarcomounavela la risposta italiana al suono latino

“Bailar Como Una Vela” racchiude tutto quello che un artista eclettico come Mark J Evo (all’anagrafe Marco Luongo, Napoli 1998), ha da dare al panorama musicale attualmente più gettonato.

«dale movimiento»

Mark J Evo

La sfida lanciata alla scena internazionale da questo cantautore e produttore partenopeo è semplice, dimostrare che l’alma latina ha radici pure in Italia. Accompagnato da sonorità decise ma armoniose, curate e movimentate, partorisce un singolo che nulla ha da invidiare al main-stream nazionale.

Mark non è soltanto un cantautore, è la voce latina italiana: un ragazzo molto giovane ma con talento che cerca, autoproducendosi, di ritagliarsi uno spazio in un mercato così affollato. La mano di Oreste Fiengo (arrangiatore napoletano) per il Nemesi Music Studio di Napoli è stata fondamentale per la realizzazione di tale progetto.

Ascoltando il suo brano, come nei precedenti “Suena Conmigo” e “My Paradise”, emerge sin da subito la positività, la solarità e l’energia di chi vorrebbe ballare questo brano a piedi nudi sulla sabbia. L’entusiasmo per le proprie passioni con ritmiche coinvolgenti ed accattivanti allo stesso tempo creano una formula estiva che non sbaglia. E tu, sei pronto a bailar?



Com. Stam.