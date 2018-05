Darko & Leonidamusic – “Caimani”

Il nuovo album ufficiale, fuori su tutte le piattaforme digitali

Disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali “ CAIMANI ”, il nuovo album ufficiale del rapper Darko e del rapper e producer Leonidamusic, entrambi palermitani ed appartenenti alla Street Food Label . Ad accompagnare l’uscita dell’album, anche il video della title track,disponibile su YouTube.

Composto da brani ricchi di contenuti e coerenti tra di loro per il sound, “ Caimani ” è un progetto che ha le radici ben salde nel terreno fertilizzato dalla tradizione. Infatti, proprio come i caimani – metaforicamente – Darko e Leonidamusic sono territoriali: legati alle proprie origini siciliane e palermitane, alla propria terra, all’Hip Hop della West Coast e al

boom bap con il quale sono cresciuti. La tradizione, però, viene traslata al 2018 e quindi rivista e arricchita anche con le batterie 808 che rendono il sound dell’album al passo con i tempi, ma senza che venga sacrificato nessun elemento dell’Hip Hop più classico. Contraddistinto da rime esplicite, situazioni di vita da rione popolare, storytelling, voglia di rivalsa e amore per la propria città, “Caimani” è uno spaccato della vita a Palermo senza alcun filtro, quasi come se Darko e Leonidamusic fossero due reporter d’assalto. I brani che compongono questo progetto sono 11 e vantano i featuring di EliaPhoks e Daweed – fondatori di Street Food Label insieme a St. Luca Spenish. Il video di “ Caimani ” – secondo video estratto dopo “ Solo Di Passaggio ” – è stato diretto da Aamon Production .

ALBUM CREDITS

Produzioni di Gianpiero Leone ( Leonidamusic ), testi di Gianpiero Leone ( Leonidamusic ) e Enrico

Iannotta ( Darko ).

Registrato da Darko presso Heavy Flowin’ Studio (Palermo).

Missato e masterizzato da Ceasar presso Ceasar’s Palace (Chieti).

Artwork by Assault Studio.

TRACKLIST & COVER

1. Caimani

2. Solo Di Passaggio

3. Non Mi Manca Niente

4. Cani ‘I Mannara feat. EliaPhoks

5. Losco

6. Outsider

7. Stile & Credibilità feat. Daweed

8. Nel Quartiere

9. Troppi In Testa

10.Tutto Intorno

11.Sangue

BIOGRAFIA DARKO

Darko nasce artisticamente a Palermo nel 2006 dopo l’uscita del suo primo demo. Negli anni successivi partecipa a molte compilation e pubblica svariati mixtape ed EP. Nel 2009 esce “Heavy Flow” e ad un anno di distanza “Step Up Ep” . I due progetti, ad oggi, hanno superato abbondantemente quota 15.000 download sul portale Hano.it. Ha collaborato con artisti e produttori di spicco della scena Hip Hop italiana come Tormento, Ceasar Productions, Sfera Ebbasta, Michel (Metro Stars), Yazee, Rubo. Nel 2013 pubblica “Numero 7 Mixtape” , il primo prodotto dell’artista uscito per l’etichetta indipendente palermitana Street Food Label. Il disco è stato prodotto quasi interamente da St. Luca Spenish e vede la partecipazione di

moltissimi rapper palermitani. Nel 2015 ha realizzato “Indietro EP” , in collaborazione con Fre.

BIOGRAFIA LEONIDAMUSIC

Pseudonimo di Gianpiero Leone, nato nel capoluogo siciliano, Palermo, nella seconda metà degli anni ‘80. Si avvicina al mondo dell’Hip Hop attraverso il writing verso la fne degli anni ‘90. Tramite questa disciplina inizia a conoscere il rap ed inizia ad entrare nel mondo del freestyle di strada, passando ai testi, fino ad arrivare alle produzioni musicali. Infuenzato da artisti come Dr. Dre, Snoop Dogg e Jay-Z inizia il suo percorso nella musica rap, per poi passare alle influenze musicali di artisti come Jay Dilla, The Alchemist, Flying Lotus, Hi-Tek, Just Blaze e al sound grasso di Detroit. Amante della musica Soul degli anni ‘70 e dell’elettronica degli anni ‘80, inizia a cimentarsi come beatmaker facendo uso dei synth analogici mescolandoli a sample più classici e influenzato dalla cultura araba, che ha dominato nel lontano passato la sua terra, spesso utilizza suoni e sample orientali. Collabora con vari rapper e cantanti in tutta Italia, ma trova maggiore soddisfazione musicale collaborando con rapper americani e artisti della sua città. Con la sua crew d’appartenenza (Street Food Label) crea una reale situazione rap underground.

Attualmente è al lavoro su di un progetto solista.

SOCIAL LINK

Facebook: Darko | Leonidamusic

Instagram: Darko | Leonidamusic

YouTube: Darko | Leonidamusic

Com. Stam.