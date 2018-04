One Day Music Festival 2018 – 1 Maggio Catania – la line up completa

ONE DAY MUSIC FESTIVAL è il festival di 24h che da 10 anni a questa parte richiama decine di migliaia di giovani da tutta Italia a Catania. Anche questo 1° Maggio la città siciliana verrà trasformata in un meltinpot artistico con live e dj set, coinvolgendo artisti italiani ed internazionali che spaziano dalla techno alla trap, dall’elettronica fino al reggae, al rock e alladrum and bass. Dai 2.500 spettatori della prima edizione il festival è cresciuto in modo esponenziale fino alle 22.000 presenze nel 2017, numeri importanti che fanno del ONE DAY MUSIC FESTIVAL la rassegna del primo con più spettatori dopo il Concertone di Roma e Taranto. Per festeggiare il decimo anniversario gli organizzatori hanno deciso di spostare la location dell’evento l’ Area Concerti Lido Azzurro, la più importante struttura polifunzionale del litorale catanese. La nuova location garantisce un maggior numero di aree parcheggio e una maggior facilità di accesso essendo più vicina al centro città. Con una superficie di oltre 70.000 mq inoltre, offre anche una maggiore vivibilità dell’evento che permetterà di poter distribuire i servizi in maniera più omogenea su tutto lo spazio dedicato al festival, garantendo così ai suoi avventori una vera e propria esperienza di divertimento e servizi. La line up di ONE DAY MUSIC è da sempre molto variegata attenta a soddisfare i gusti più diversi, quest’anno sarà distribuita su tre palchi principali divisi per stili musicali.

La SPRING ARENA che vedrà artisti di derivazione urban quali: Boys Noize, Jake La Furia, Madman, Vacca, Jamil e L’ Elfo, la SUNDANCE ARENA dove si esibiranno le stelle della techno Stephan Bodzin, Sam Paganini, Joris Voorn e Musumeci e la BASS ARENA che vedrà sul palco artisti del mondo reggae/dub e drum&bass come Bounty Killer, Panda Dub, Mefjus e Shakalab

ONE DAY MUSIC FESTIVAL è un evento unico in tutta Italia che trova la sua coinvolgente forza in un cast artistico eccezionale e una location incredibile: lo splendido litorale di Catania. Quest’anno saranno tre i palchi principali (uno in più dell’anno passato) e quattro le aree musicali che ospiteranno dalle 10 del mattino una 24 ore no-stop di musica con un’area village e diversi punti ristoro. Ogni anno è enorme lo sforzo organizzativo che coinvolge quasi mille lavoratori tra organizzatori, maestranze, tecnici, bartender, addetti alla sicurezza e artisti locali, con un indotto culturale ed economico importantissimo per la città di Catania e tutto il territorio siciliano. Sono già disponibili i biglietti: https://goo.gl/xptMtG Com. Stam.