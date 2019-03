Nell’ambito dell’iniziativa di BCsicilia “30 Libri in 30 Giorni” si presenta a Barcellona Pozzo di Gotto il volume “Il Capitano Ercolessi, la spia dei francesi”

Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni” si presenta domenica 31 marzo 2019 alle ore 18,00, presso laCorda Fratres via Dante Alighieri a Barcellona Pozzo di Gotto, il volume di Vincenzo Caruso “Il Capitano Ercolessi, la spia dei francesi”.

La manifestazione è promossa da BCsicilia, Corda Fratres e Giambra Editori. Dopo i salutidell’arch. Marcello Crinò, Presidente “Corda Fratres” e della prof.ssa Sabrina Patania, della Presidenza Regionale BCsicilia è prevista la presentazione dell’avv. Franco Bertolone, Penalista e di Vincenzo Caruso, Direttore Museo “Forte Cavalli” di Messina. Il Capitano Ercolessi, la spia dei francesi di Vincenzo Caruso (Giambra Editori) è l’avvincente storia di spionaggio militare che sconvolse l’Italia nel primo Novecento. L’autore ci guida con mano sicura ed esperta tra i meandri di una vicenda accantonata dalla storia seppure già meritevole di essere conosciuta per la particolare caratura dei suoi protagonisti affardellati nelle loro debolezze, ignavie, ambizioni, doveri e professionalità, i quali si muovono nello spazio di un tempo, 1902-1906, che non lasciava certo presagire un futuro tanto gravido di morte e distruzione. Pagine avvincenti di vite finora sconosciute evocate dalla sapiente puntigliosità dell’Autore e che si riversano per le strade e le piazze di una Messina ancora viva con il suo Duomo, i suoi Palazzi, le sue Chiese e, per quanto di interesse, con i suoi Forti Polveriera, Mennaja, Castellaccio, Gonzaga, Cittadella, tutti posti a difesa del suo Stretto destinato al controllo del Mare Mediterraneo racchiuso appunto tra l’Europa, l’Asia, l’Africa e, quindi, di altissima sensibilità strategica. Questo, in breve, lo scenario entro cui agiscono i personaggi principali di una spy story che inizia con il clamoroso arresto del Gerardo Ercolessi, per alto tradimento, e della di lui moglie, Guglielmina Zona, per complicità, e che via, via riesce con semplicità, e meglio di qualsivoglia acrobazia giuridica, a spiegare le ragioni di una vicenda giudiziaria che al tempo venne sottratta alla naturale competenza della Magistratura Militare per essere, eccezionalmente, demandata a quella Ordinaria. (tratto dalla prefazione di Franco Bertolone).

