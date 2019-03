Trapanincontra 2019 Itinerari e libri

Dal 4 aprile all’11 giugno alcuni dei più interessanti itinerari monumentali trapanesi si incroceranno con Trapanincontra 2019, la rassegna letteraria curata dal giornalista e scrittore Giacomo Pilati, organizzata dalla Biblioteca Fardelliana, dal Comune di Trapani e dal Luglio musicale.

Un talk show itinerante di parole ed emozioni sullo sfondo di suggestivi spazi architettonici. Un ciclo di incontri dedicati alla narrativa (Simonetta Agnello Hornby, Luca Bianchini, Silvana Grasso, Catena Fiorello), alla saggistica (Ninni Ravazza, Gherardo Colombo) alle grandi inchieste (Toni Capuozzo). Con una attenzione particolare alle scene scelte per ciascuno evento: la Biblioteca Fardelliana, il Museo Pepoli, la chiesa S. Alberto, l’auditorium S. Agostino, la Sala Laurentina, la Casina delle Palme. La storia dei luoghi incastonata nelle trame dei libri. Approdi di conoscenza in cui alla fine ciascuno lascia una parte del proprio bagaglio per condividere il confronto. Il rumore della parole per spezzare la calma apparente dell’oblio. Residenti e turisti potranno cogliere l’occasione per incontrare i propri autori preferiti, ma anche per percorrere itinerari culturali e artistici. Scopo della iniziativa, nell’immediato futuro, è la condivisione della rassegna con il resto del territorio – ispirandosi a un modello consolidato in altri paesi europei, in particolare dell’area anglosassone – coinvolgendo volontari, sponsor, collaborazioni da parte di associazioni del territorio.

Di seguito il programma della manifestazione:

SIMONETTA AGNELLO HORNBY 4 aprile- BIBLIOTECA FARDELLIANA

Nata a Palermo, dal 1972 vive a Londra, dove è stata avvocato dei minori e presidente part time dello Special educational needs and Disability Tribunal. E’ autrice di best seller tradotti in diverse parti del mondo.

LA MENNULARA –Feltrinelli

Nuova edizione di un romanzo diventato ormai un cult internazionale. Segmenti narrativi inediti prepotentemente immaginati che rafforzano la macchina della storia e i profili di alcuni personaggi.

TONI CAPUOZZO 10 aprile – CHIESA S.ALBERTO

Giornalista e scrittore. È stato inviato di guerra del gruppo Mediaset, seguendo i conflitti in ex-Jugoslavia, Somalia, Medio Oriente e Afghanistan. Ha condotto il programma «Terra!»

LA CULLA DEL TERRORE –Signs Publishing

Toni Capuozzo, racconta in prima persona la nascita del terrore in nome di Allah, in un’opera in bilico tra il reportage di guerra e il diario personale, tra il resoconto storico degli ultimi anni e l’autobiografia.

LUCA BIANCHINI 29 aprile – BIBLIOTECA FARDELLIANA

Ha pubblicato diversi romanzi di successo, alcuni tradotti per il cinema: Io che amo solo te, La cena di Natale (con Michele Placido e Riccardo Scamarcio) e Nessuno come noi (con Alessandro Preziosi)

SO CHE UN GIORNO TORNERAI –Mondadori

Un romanzo sulla ricerca delle nostre origini, la scoperta di chi siamo e la magia degli amori che sanno aspettare. Per scoprire che i sentimenti più nascosti non hanno confini.

NINNI RAVAZZA 9 maggio – SALA LAURENTINA

Giornalista e scrittore, è stato per decenni il sommozzatore delle tonnare trapanesi, alle quali ha dedicato libri, articoli, saggi e convegni.

DIARIO DI TONNARA –Magenes

Il libro ha ispirato l’omonimo film prodotto dall’istituto Luce, finalista al Festival del Cinema di Roma, in selezione ai nastri d’Argento e al David di Donatello, di cui lo stesso autore è protagonista.

SILVANA GRASSO 24 maggio – MUSEO PEPOLI

Scrive racconti, romanzi, pièce teatrali. Le sue opere sono state premiate con importanti riconoscimenti: il Premio Mondello, il Premio Brancati, il Premio Vittorini, il Premio Flaiano, il Premio Grinzane Cavour.

LA DOMENICA VESTIVI DI ROSSO – Marsilio

La parabola ambiziosa e seduttrice di una ragazza di provincia nel 1968, che tanto insegue la scrittura, fino a raggiungere i caratteri cubitali della cronaca nera

GHERARDO COLOMBO 6 giugno – AUDITORIUM S. AGOSTINO

Magistrato, ha contribuito ad alcune inchieste celebri, dalla Loggia P2 a Mani pulite, dal delitto Ambrosoli al processo IMI-SIR. Nel 2007 ha lasciato la toga e da allora si dedica alla riflessione pubblica sulla giustizia.

DEMOCRAZIA-Bollati Boringhieri

Un saggio colloquiale su libertà, diritti, doveri, uguaglianza, giustizia . Una stretta pertinenza con i modi del vivere insieme, e la nostra sofferta perfettibilità.

CATENA FIORELLO 11 giugno – CASINA DELLE PALME

Autrice di diversi libri di successo Casca il mondo, casca la terra, Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Un padre è un padre, L’amore a due passi . Da Picciridda è stato tratto il film omonimo girato a Favignana.

TUTTE LE VOLTE CHE HO PIANTO – Giunti

Flora, una trentaseienne che tenta di riprendere il controllo della propria vita, è la protagonista di un romanzo commovente e carico di passione. Per chi non ha mai smesso di credere nella vita e nell’amore.

