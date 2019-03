Mauro Li Vigni presenta Il segreto buono di Isabù (Pietro Vittorietti Edizioni)

Martedì 26 marzo, alle ore 18:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo), Mauro Li Vigni presenta il suo nuovo libro Il segreto buono di Isabù (Pietro Vittorietti Edizioni). Intervengono Bianca Corso e Michele Mazzola. Con la partecipazione dei giovanissimi musicisti di Polifonie d’Arte di Alessia Misiti.

Isabù è una ragazzina curiosa, amante dell’arte ed eccentrica nel modo di vestire. Vive, insieme ai genitori, in una vecchia casa di Mâcon, un paesino medievale francese.

Nella casa c’è una stanza dove ognuno può disegnare, leggere, fare musica. Dietro la grande libreria di quella “stanza della passioni”, come la chiama André, il padre di Isabù, si nasconde

un tesoro. Sarà Isabù a scoprirlo per caso; un’altra stanza piena zeppa di strumenti musicali. Dopo aver deciso di non rivelare a nessuno dei familiari la sua scoperta, facendo di questa il suo segreto buono, Isabù incontra al parco Maya, un’anziana musicista polistrumentista, anche lei stravagante nel vestire proprio come Isabù. Grazie alle conoscenze di Maya in fatto di musica, Isabù riuscirà a sapere tutto di quegli strumenti musicali, sviluppando per loro una vera e propria passione e mettendo in crisi il suo amore per l’arte. Ma Maya non è una donna qualsiasi.

Isabù scoprirà ben presto che è proprio lei la proprietaria di tutti quegli strumenti musicali, ereditati dal marito direttore d’orchestra. Maya, infatti, è l’inquilina della casa adiacente a

quella di Isabù. Un giorno il padre di Isabù, però, comunica alla famiglia l’intenzione di cambiare città per ragioni di lavoro. Si dovranno tutti trasferire a Parigi e questo avrà l’effetto di spezzare la bella amicizia che si era instaurata tra Isabù e Maya. Per salutare la sua giovane amica come si deve, Maya organizza in strada un piccolo concerto solo per Isabù, proprio il giorno della sua partenza.

Mauro Li Vigni è nato a Palermo nel 1968, dove vive e lavora. Psicologo, attualmente dirige una scuola dell’infanzia bilingue nella sua città. Nel 2011 pubblica il suo primo testo per

l’infanzia (Il canto di Ario) sul tema dell’autismo. Nel 2015 dal suo libro “Sulle ali di Angela” viene tratto un monologo teatrale selezionato nell’edizionedel 2016 del Festival Kilowat di Sansepolcro (Ar). Nel 2016 pubblica “Mino e il libro perduto” un racconto lungo per bambini dedicato all’amore per la lettura. Nel 2017 da alle stampe “L’incredibile estate dei fratelli Caravini” il suo primo romanzo per ragazzi. Nel 2018 pubblica “Lisa la giraffa azzurra” un albo illustrato bilingue sul tema della diversità e nello stesso anno pubblica

“Di draghi che leggono e di giraffe che volano” un manuale di scrittura creativa per bambini.

Michela Ameli (1974) vive e lavora a Milano. È un’illustratrice specializzata in editoria scolastica e in narrativa per bambini e ragazzi. I generi che preferisce illustrare sono quelli che ama leggere come i racconti gialli, gli horror ma anche i racconti di fantasia e quelli storici. Collabora con editori di calibro nazionale come Edizioni San Paolo, Eli, SEI Editrice, Mondadori Education, Pearson Italia, Gruppo Editoriale Raffaello.

