Carmela, la mafia al femminile nel romanzo di Silvana Barillaro

Palermo: Si intitola Carmela il nuovo romanzo di Silvana Barillaro, edito dalla casa editrice “Città del Sole”. Il libro sarà presentato giovedì 28 febbraio alle ore 18.00 presso la libreria Feltrinelli di via Ghibellina 32.

L’autrice, nata in Calabria, ma messinese di adozione, si è concentrata sul tema impegnativo e tragicamente attuale come quello delle donne di mafia come Carmela, la protagonista del suo libro. Carmela è una donna colta, che ha studiato e si è laureata a Torino in economia aziendale. Il padre, ma soprattutto il nonno (don Ciccio), la coinvolgono negli affari della famiglia mafiosa. Ciccio Spatola – indiscusso capo bastone della provincia – tiene Carmela unita e vincolata alle consorterie mafiose. La donna non trova niente da ridire su questo suo coinvolgimento, anzi ne accetta volentieri i benefici e i privilegi, mostrandosi anche lei spietata, cinica, determinata e abile nella gestione dei loschi affari, sino a quando sulla scena mafiosa del piccolo paese dell’Aspromonte, comandato da don Ciccio, irrompono giovani ambiziosi, pronti a contestare il “codice etico” (si fa per dire) di don Ciccio Spatola e dei vecchi mafiosi.

La presentazione del libro sarà, dunque, anche l’occasione per intavolare una discussione sul ruolo della mafia, sulla sua trasformazione, sull’impegno che le istituzioni, la scuola, gli intellettuali dovrebbero mettere in cantiere per sconfiggere questo cancro che divora la società civile e sul contributo che ognuno di noi può dare a questa battaglia nel suo quotidiano.

Com. Stam.