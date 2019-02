LIBRI: Bussoletti presenta “Microcinici” (Round Robin)

Martedì 26 febbraio , alle ore 18:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo), Luca Bussoletti presenta il suo libro Microcinici (Round Robin). Intervengono Peppe Mangiaracina e MAX Ferrigno.

Microcinici è una raccolta di racconti ironici, erotici, commoventi, paradossali, a volte quasi reali e inverosimili, follie e certezze allo stesso tempo. Scritti in maniera brillante e diretta, hanno un fascino narrativo e uno stile che può essere paragonato ai racconti della beat generation modello Bella bionda e altre storie di Kerouac, fino ad arrivare a Douglas Adams e alla sua Guida

galattica per autostoppisti. Un soggetto perfetto per una serie Netflix in cui a prendere corpo sono i personaggi delle diverse storie che l’autore e musicista mette in fila. Un Adolf Hitler in carne e ossa si sveglia, dopo essere stato ibernato, e dovrà capire cosa sia successo al mondo che ha persino un “negro” alla Casa Bianca. E ancora mostri tra fondali marini alla ricerca di coralli verdi e leoni che danno risposte al “Cacciatore” in una desolata e caldissima savana tinta di giallo. Leggerli tutti d’un fiato è il consiglio. Assaporarne la scrittura e le minuziose descrizioni è il piacere che vi lasceranno. Microcinici sono tutto questo, ma insieme. E anche qualcosa di più. In uno stile che sembra ridisegnare il concetto stesso di narrativa e di racconto, sono la lettura che non ti aspetti e l’emozione del leggere per chi sa assaporare ogni singola pagina di un modo di narrare che stupisce e intriga.

Bussoletti, al secolo Luca Bussoletti, nasce a Roma il 3 novembre 1976. Cantautore, speaker radiofonico e giornalista professionista, dopo la laurea in Scienze della Comunicazione inizia la sua poliedrica carriera artistica. Duetta con Dario Fo in un disco allegato a Il Fatto Quotidiano e si aggiudica diversi premi di settore tra cui il Lunezia, il Donida e “Arte e diritti umani Amnesty”. Ora vive tra concerti in giro per l’Italia, dirette on air e collaborazioni con diverse testate. Questo è il suo esordio nella narrativa. Fa parte della Nazionale Cantanti.

