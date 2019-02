LIBRI: Giankarim De Caro presenta Fiori mai nati (Navarra)

Martedì 19 febbraio , alle ore 18:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo), Giankarim De Caro presenta il suo romanzo Fiori mai nati (Navarra). Intervengono Paola Pottino e Ottavio Navarra.

Una partita a carte dall’esito imprevedibile e sconvolgente, in cui vittoria e sconfitta sono due facce di una stessa medaglia, dà il via alla storia travolgendo la vita di Piero Calamone: da allora niente, per lui e per la sua famiglia, sarà più uguale. “Questa è la storia della famiglia Calamone, gente miserabile, arrogante, cattiva”: il secondo romanzo di Giankarim De Caro, arrivato dopo il grande successo di “Malavita” (duemila copie vendute in sei mesi), si apre con questa avvertenza; il Barone e la Baronessa – titoli a metà tra il legittimo e l’inciurioso – insieme ai figli Totò, Ciccio, Piero, Peppino, Vito, Maria e Angela, sono i protagonisti di una storia in cui ogni evento della vita diventa qualcosa da conquistare, per cui battersi con la forza, fuori da ogni idea i giusto o sbagliato. “Fiori mai nati” è un romanzo corale, in cui le vicende di Piero si legano a quelle dei suoi familiari con un intrico di nodi impossibile da districare. Sullo sfondo di una Palermo buia e decadente, devastata prima dalle bombe americane e poi dall’abusivismo edilizio di stampo mafioso, si staglia un romanzo che non fa sconti a nessuno; la città, da mera quinta prospettica, assurge al ruolo di protagonista: e con lei, la riflessione sul senso morale e su una domanda fondamentale: cattivi si nasce? È possibile scegliere di cambiare il proprio destino? De Caro non dà risposte, ma, come nota Mario Azzolini nella prefazione al libro, fornisce gli strumenti per confrontarsi in maniera acuta e intelligente con il problema.

Giankarim De Caro nasce nel 1971 a Palermo dove tutt’ora lavora e vive con la moglie e le figlie. Ha frequentato studi tecnici continuando a coltivare la lettura di autori italiani e stranieri e la sua passione per i viaggi che lo portano a essere un buon conoscitore dell’Asia. Appassionato amante della sua terra e della storia della sua Palermo decide di intraprendere l’avventura di narratore. Per Navarra Editore ha già pubblicato il suo primo romanzo “Malavita”.

Com. Stam.