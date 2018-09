l’inganno delle fake news, un saggio per capirne di più. Il Lions Club Termini Imerese Himera Cerere presenta “giornalismi” di Pira e Altinier

“Giornalismi. La difficile convivenza con fake news e misinformation”: è il titolo dell’opera scritta da Francesco Pira e Andrea Altinier che sarà presentata giovedì 20 settembre a Termini Imerese, in provincia di Palermo, presso la Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria in piazza San Giovanni a partire dalle 17:30.

L’iniziativa è organizzata e promossa dal Lions Club Termini Himera Cerere nell’ambito del Service “Legalità e Territorio” con l’obiettivo di informare la collettività sulla diffusione delle false notizie sul web, tema trattato nel libro dei due autori, edito da LibreriaUniversitaria.

Centocinquantadue pagine che affrontano il fenomeno analizzando gli aspetti relativi all’appeal, ai flussi, alla viralità, alla velocità, alla crossmedialità e alla forza delle fake news: un libro scritto e pensato non soltanto per gli studenti, ma anche per tutti gli operatori della comunicazione e dell’informazione che, quotidianamente, lavorano al servizio di un settore sempre più complesso e articolato.

Il saggio consegna al lettore il profilo di un italiano sempre più orientato all’informazione disintermediata, consumata su molteplici piattaforme: una sorta di fruitore multitasking che, mentre guarda la televisione, posta su facebook e lascia commenti su twitter.

Di particolare pregio anche la prefazione, che porta la firma del professore Mariano Diotto, direttore del Dipartimento di Comunicazione dell’Università Salesiana di Venezia e Verona IUSVE e responsabile della collana Comunicazione, Marketing e New Media che ospita l’opera.

I lavori si apriranno con i saluti della dottoressa Maria Concetta D’Asaro, presidente del Lions Club Himera Cerere , del sindaco di Termini imerese Francesco Giunta, dell’avvocato Carmelo Pace e del dottore Raimondo Lo Forti , rispettivamente presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e del Tribunale di Termini Imerese e del procuratore della Repubblica Ambrogio Cartosio.

Il dibattito, moderato dalla giornalista Marianna La Barbera, vedrà la partecipazione del professore Francesco Pira, uno dei due autori dell’opera, docente di Comunicazione e Giornalismo presso l’Università degli Studi di Messina e dell’avvocato Carmelo Pace.

L’iniziativa sarà arricchita dal contributo del dottore Enzo Giunta, esperto di storia e tradizioni locali, che illustrerà ai presenti le bellezze architettoniche e artistiche che caratterizzano la Chiesa di Santa Cristina d’Alessandria.

L’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese; a ogni partecipante saranno riconosciuti tre crediti formativi.

L’ingresso è libero.

