libri: Salvatore Ferri e la sua “Rotonda dei sogni”

Quarto appuntamento della rassegna letteraria “Terracina, il mare, il vento e le parole” “Circumnavigare l’asfittica provincia italiana girando intorno a esistenze appena sfiorate dal pulsare della vita”. A detta di Giulio Laurenti, scrittore ed editore, è questo che ha fatto Salvatore Ferri ne “La rotonda dei sogni” (Edizionicroce Roma). Il libro verrà presentato, giovedì 13 settembre alle 21, a Terracina, presso Piazza del Municipio.

L’incontro è il quarto della rassegna letteraria “Terracina, il mare, il vento e le parole” promossa dall’Agenzia Omicron e da StarJoy. Oltre all’autore, interverrà il poeta Antonio Veneziani, che, assieme al giovane cantautore pontino Andrea Del Monte, racconterà Pier Paolo Pasolini. La serata sarà presentata da Michela Sagnelli e Valeriano Cervone. Tornando al libro, la storia raccontata da Ferri si svolge a Colloppo. Un supermercato e un distributore di benzina, ai due lati opposti di una strada lunga qualche chilometro, sono il biglietto di presentazione per chi giunge in questo paese di poche anime e poche ambizioni sia dalla stazione sia dall’uscita della Statale. Abitato da gente e da storie che si incrociano, si costeggiano e presto si dileguano. Achille Magolini, proprietario del Bar Enrica, si prepara a diventare sindaco, dopo aver messo da parte tutto quello in cui ha creduto e per cui ha lottato. Paolo Roncone, camionista dalla doppia vita, cerca disperatamente di uscire da un ricatto e di buttare la maschera ipocrita che porta. Marta, giunta in paese, scopre che il “suo uomo” è sposato con un’altra donna ed è padre di due figli. Di Virgilio, rampante manager a Londra, tornato a casa per far visita alla sorella rimasta in paese, deve fare i conti con una realtà che pensava immutabile e che invece è assai cambiata. Fabio Tecci, giovane corrispondente di un giornale locale e guardiano del campetto di calcio, rincorre la tranquillità a qualsiasi prezzo. Un lungo weekend che finisce per tingersi di giallo e di rosso sangue. Opportunismo, vigliaccheria, spregiudicatezza, sgambetti e coltellate… tutto in un piccolo centro di provincia dove ogni cosa sembra sempre uguale e dove sogni e desideri, bassezze e piccinerie girano intorno a una rotonda. Salvatore Ferri è nato a Roma nel 1988. Giornalista e blogger, ha collaborato con diversi quotidiani online scrivendo di politica ed eventi culturali. Lavora come copywriter in un’agenzia di comunicazione creativa e come responsabile dell’Ufficio stampa e della Comunicazione social presso l’Università Mercatorum di Roma. “La rotonda dei sogni” è il suo primo romanzo.

Com. Stam.