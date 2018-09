Mercoledì 12 settembre, alle ore 18:30 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo), Maurizio Artusi e Lidia Caracausi presentano il libro da loro curato Guida alle birre artigianali di Sicilia (Navarra).

La prima “Guida alle birre artigianali di Sicilia”, una risorsa preziosa per gli amanti della birra, uno strumento indispensabile per gli addetti ai lavori, un fondamentale censimento per tutti i ristoratori che vogliono introdurre le birre artigianali nei propri locali. Aspetto grafico accattivante, schede dettagliate per ciascuna singola birra e suggerimenti per la degustazione impreziosiscono questa fondamentale pubblicazione sulle birre di Sicilia. Le birre artigianali sono la nuova frontiera del mondo della birra: una vera e propria “rivoluzione che anno dopo anno conquista sempre più il favore dei consumatori italiani e che rappresenta un’opportunità molto importante per ristoranti, pizzerie, bistrot e locali in genere. La Sicilia non è fuori da questo circuito rivoluzionario, anzi, con le sue decine di birrifici su tutto il territorio regionale, è tra i produttori di alcune delle birre più apprezzate a livello nazionale che nella “Guida alle birre artigianali di Sicilia” curata da Maurizio Artusi – animatore dal 2009 di CucinArtusi.it, – vengono censite e recensite per la prima volta. La presenza delle più significative aziende siciliane del settore, l’aspetto grafico chiaro e pulito grazie alla pubblicazione di una scheda di birrificio e di relative birre per pagina, una serie di informazioni essenziali, ma sufficientemente dettagliate, nonché una parte con la degustazione comprendente anche gli abbinamenti consigliati, rende questa guida piacevolmente fruibile da tutti, esperti e consumatori evoluti.

Maurizio Artusi informatico con la passione dell’enogastromia, dal 2009 è l’animatore di CucinArtusi.it, portale di promozione dell’agroalimentare siciliano di qualità che contiene ricette, schede di produttori, articoli e recensioni su degustazioni, manifestazioni, locali e produttori e il calendario degli eventi enogastronomici siciliani.

Com. Stam.