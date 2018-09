Messina, al Festival del Giornalismo enogastronomico la presentazione del saggio “L’uomo del dialogo contro la mafia. La storia di padre Pino Puglisi” di Federica Raccuglia

Verrà presentato a Galati Mamertino, in provincia di Messina, in occasione del “Festival del Giornalismo Enogastronomico”, il saggio della giornalista Federica Raccuglia, intitolato “L’uomo del dialogo contro la mafia.

La storia di padre Pino Puglisi”, con prefazione di monsignor Giancarlo Maria Bregantini, edito da Edizioni La Zisa. La presentazione aprirà il festival ideato dal giornalista Nino Amadore e che giunge alla sua quinta edizione: appuntamento il 7 settembre alle ore 19.30 al ristorante De Gusto, dove la giornalista dialogherà del suo primo saggio insieme a Giacomo Di Girolamo.

La vicenda di padre Pino Puglisi, nel tempo, è stata fonte di studi, inchieste, romanzi, film; tutte produzioni necessarie per mantenerne vivido il ricordo, per trasmettere un prezioso modello di vita alle nuove generazioni. Questo saggio si va a inserire nell’insieme di tale produzione creandosi uno spazio particolare. La vicenda di don Pino viene ripercorsa in modo dettagliato grazie a vari contributi originali: tra queste la testimonianza del giornalista de La Repubblica, Salvo Palazzolo, e quella di uno dei collaboratori più cari di 3P, Pino Martinez. Il leitmotiv teorico è la riflessione linguistico-pedagogica su padre Puglisi, il quale ha tentato di dialogare con la mafia utilizzando un codice a essa sconosciuto: la parola. Codice intraducibile per individui che hanno scelto di abitare un mondo in cui le sole cornici interpretative sono intimidazione, violenza e morte.

La serata proseguirà alle 20,30 nell’area Villa Regina Margherita con degustazioni di vini siciliani e di prodotti dei Nebrodi condotto dalla giornalista e sommelier Maria Antonietta Pioppo. Partecipa alla serata Vincenzo Cusumano, direttore dell’Istituto regionale vite vino e olio. Degustazioni di prodotti dei Nebrodi a cura della Condotta Slow Food Nebrodi guidate dal fiduciario Angelo Pedano.

