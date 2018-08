Ustica Villaggio Letterario “Libro fest”

A “Ustica Villaggio Letterario” è di scena il “Libro fest”, appuntamenti d’eccezione con libri e autori: Matteo Collura, Raffaella De Rosa, Massimiliano Buzzanca, Francesco Viviano

Quattro appuntamenti d’eccezione. Non poteva esserci inizio migliore per la prima edizione del “Libro fest”, la rassegna, ideata da Anna Russolillo, Franco Foresta Martin e Lucia Vincenti nell’ambito di “Ustica Villaggio Letterario”, in corso a Punta Spalmatore.

Molti gli argomenti in programma. Si spazia, infatti, dalla Sicilia del mito e dei suoi misteri, antichi e moderni, ai romanzi d’avventura, fino alla cronaca dei nostri giorni con il fenomeno della migrazione. Argomenti vari, con diversi ospiti fra giornalisti, scrittori e attori, che condurranno il pubblico in un viaggio speciale in cui protagonisti indiscussi saranno il libro e la lettura.

Si comincia domenica 19 agosto, alle 21,30 con la presentazione di “Sicilia. La fabbrica del mito” di Matteo Collura. Modera Francesco Foresta Martin. Intervengono la scrittrice Lucia Vincenti e Rossella Diaco, giornalista Rai e conduttrice di Isoradio.

Martedì 21 agosto, alle 18,30, è la volta di “Azzurro ma non troppo” della giornalista Raffaella De Rosa. Modera Rossella Diaco. Intervengono l’attore Massimiliano Buzzanca e Lucia Vincenti.

Mercoledì 22 agosto, alle 18,30 si presenta “Che cinema la vita” di Massimiliano Buzzanca. Moderano Raffaella De Rosa e Rossella Diaco.

Giovedì 23 agosto, sempre alle 18,30, sarà presentato il libro dei giornalisti Francesco Viviano e Alessandra Ziniti “Non lasciamoli soli – Storie e testimonianze dall’inferno della Libia”. Moderano Lucia Vincenti, Raffaella De Rosa e Rossella Diaco. Lettura di un brano a cura di Massimiliano Buzzanca.

Saranno presenti gli autori. L’ingresso è libero previa registrazione all’arrivo.

“Ustica Villaggio Letterario”, organizzato dalle associazioni Lunaria A2 Onlus e Villaggio letterario, ha la collaborazione della Soprintendenza del Mare, il patrocinio dell’Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana, dell’Accademia internazionale di scienze e tecniche subacquee, del Polo Museale Regionale di Arte Moderna e Contemporanea della Regione Siciliana, del Centro Studi e Documentazione di Ustica, del Laboratorio-Museo di Scienza della terra di Ustica e della Federalberghi di Palermo.

Il festival, ideato e coordinato da Anna Russolillo, architetto event manager U.V.L. / HUPS, è coideato da Lucia Vincenti, Alessandra De Caro, Anna Paparone, Marina Cappabianca, Franco Foresta Martin, Sergio Verspertino, Franco Andaloro, Giacomo Rizzo, Pippo Cappellano.

Com. Stam.