Giovedì 9 agosto, alle ore 18:30 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo), aperitivo con Salvo Toscano autore de L’uomo sbagliato (Newton Compton editori). Interviene Cinzia Orabona.

Vini offerti da Planeta. «Una Palermo disincantata ritratta con ironia anche nei suoi lati più sinistri» Corriere della Sera

Palermo. Cosimo Pandolfo è in galera da anni, accusato dell’omicidio di Giovanni Cannizzaro per banali questioni di vicinato. Ma l’uomo, seppure violento e dedito all’alcol, si è sempre dichiarato innocente. Solo il figlio Filippo gli crede. E quando una testimone in punto di morte gli racconta una verità rimasta nascosta che potrebbe scagionare il padre, il ragazzo si rivolge ai fratelli Corsaro, noti per la loro abilità nel risolvere i casi più difficili. L’avvocato e il giornalista indagheranno entrambi, seppur seguendo piste diverse, e arriveranno a scoperchiare un calderone di segreti, inganni e brutali violenze, che portano fino all’Iraq, ai contractors e agli orrori della guerra. Roberto e Fabrizio sfideranno un avversario pericoloso e senza scrupoli. Mettendo a rischio la loro stessa vita. Hanno scritto dei suoi libri:«Una Palermo disincantata ritratta con ironia anche nei suoi lati più sinistri.»La Lettura«Toscano coniuga la capacità di delineare i personaggi di quel palcoscenico a cielo aperto che è la vita di paese con un umorismo elegante, capace di comicità anche quando la tragedia incombe.»Il Foglio«Un legal thriller ben congegnato nel quale Toscano offre una più che riuscita prova della sua capacità di controllo dei personaggi e della storia.»la Repubblica

