“Errantia” il libro di Gonzalo Alvarez Garcia

Oggi,martedì 7 Agosto 2018, alle ore 19.00 presso la galleria d’arte Studio 71 di Via Vincenzo Fuxa n. 9 Palermo, verrà presentato il libro di Gonzalo Alvarez Garcia:

“Errantia”

Interverranno

Maria Patrizia Allotta;

Aldo Gerbino;

Piero Longo;

Tommaso Romano.

Scrive l’autore in una sua nota nel libro “… Se avessi potuto comprendere il segreto del geranio nel giardino di casa o della libellula rossa che saltellava nell’aria sopra i papiri in riva al fiume Ciane, a Siracusa, avrei capito anche me steso.

Ma non capivo. Ad ogni filo d’erba che solleticava la mia pelle entravo nella delizia delle germinazioni infinite e sprofondavo nel mistero. Sentivo confusamente di appartenere all’Universo, come il canto del grillo. Ma tutto il mio sapere si fermava li.

Ascoltavo le parole, studiavo i gesti delle persone intorno a me come il cacciatore segue le tracce della preda, convinto che le parole e i gesti degli uomini sono una sorta di etimologia. Un giorno o l’altro, mi avrebbero portato a catturare la verità.

…. Mi rivolsi agli Dei e gli Dei rimasero muti. Mi rivolsi ai saggi e i saggi aggiunsero alle mie altre domande ancora più ardue.

Seguitai a camminare. Incontrai la donna, che non pose domande. Mi accolse con la sua grazia ospitale. Da Lei ho imparato ad amare l’aurora e il tramonto. …”

Un libro che ripercorre a tappe e per versi, la sua esistenza di ragazzo e di uomo, di studioso e di poeta, di marito e padre.

Errantia, Poesia in forma di ritratto, con una Premessa di Aldo Gerbino è edito da Plumelia edizioni.

Seguirà la mostra personale di Pino Manzella dal titolo:

“Poesia contemporanea per ritratti”

a cura di Francesco Scorsone, visitabile fino al 31 agosto da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 19.30 escluso sabati e festivi.

