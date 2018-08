Corigliano Rossano: La Fusione di comuni in Calabria il libro del Prof.Sergio

L’evento si terrà presso l’Anfiteatro sul lungomare di Lido Sant’Angelo alla presenza dell’autore. Inizio dei lavori ore 20.30. Preliminarmente si terrà una conferenza stampa alle 19 in diretta HD su otto postazioni mediatiche a reti unificate tra testate giornalistiche, siti e blog

Corigliano Rossano, sabato 4 agosto 2018: L’istituto della fusione, la legge Delrio, gestione delle risorse e del personale amministrativo, i dubbi e le incertezze del cittadino. Uno studio articolato in cui si richiama il percorso seguito dalla regione Calabria per l’istituzione del nuovo comune Corigliano-Rossano che ha iniziato a operare dal 31 marzo 2018. Sono questi i punti salienti del nuovo libro, edito da Kurumuny, del Prof. Luigino Sergio, esperto in Gestione degli Enti locali nonché membro tecnico del coordinamento nazionale Fusione dei comuni. Titolo del lavoro editoriale: “La fusione di comuni in Calabria. Dalla normativa alle opportunità di sviluppo territoriale, il nuovo comune di Corigliano-Rossano”. Il testo sarà presentato ufficialmente il 7 AGOSTO 2018 – ORE 20.30- PRESSO L’ANFITEATRO COMUNALE DI LIDO SANT’ANGELO – AREA URBANA ROSSANO.

L’evento sarà preceduto da una conferenza stampa in diretta Hd su Facebook, alle 19, presso l’Anfiteatro, su otto postazioni mediatiche a reti unificate (informazionecomunicazione.it, coriglianocalabro.it, rossanocalabro.it, sibarinet.it, altrepagine.it, coriglianoinforma.it, ilcoriglianese.it, radiocalabria.it), alla presenza del presidente dell’Osservatorio sulla gestione e gli effetti della fusione Vincenzo Figoli e l’autore del libro Prof. Luigino Sergio.

Tra i relatori, oltre l’autore, il presidente della prima commissione affari istituzionali del Consiglio regionale della Calabria On. Franco Sergio, il commissario prefettizio Domenico Bagnato e il presidente nazionale del movimento “Il Coraggio di Cambiare” Giuseppe Graziano, autore della proposta di legge per l’istituzione del comune unico.

Interventi di: Franco Oranges, vice sindaco dell’ex comune di Corigliano, Stefano Mascaro e Giuseppe Antoniotti, ex sindaci dell’estinto comune di Rossano, Amerigo Minnicelli, coordinatore del comitato 100 associazioni. A introdurre i lavori: il presidente dell’Osservatorio Vincenzo Figoli e il vice presidente Gisella Santelli. A coordinare l’evento il direttore della testata giornalistica “Informazione & Comunicazione” Matteo Lauria.

Per il presidente Figoli si tratta di un momento importante di riflessione e di approfondimento che cade in una fase di transizione significativa. «Un ringraziamento è rivolto non solo all’autore del libro che ha accettato il nostro invito e ai relatori- ha affermato Figoli – ma anche a quanti hanno consentito la pianificazione di quest’evento utile alla collettività».

