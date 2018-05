Libri: “Vita, Arte e Miracoli di Manfredi Beninati” (edizioni Qanat) di Eliana Urbano Raimondi

Palermo – Per “Di Maggio in Maggio”, la rassegna di iniziative culturali promossa dall’Associazione Flavio Beninati, presieduta da Carla Garofalo, oggi, sabato 26 maggio alle 18,30, nei locali dell’Associazione (in via Quintino Sella 35) sarà presentato il libro di Eliana Urbano Raimondi “Vita, Arte e Miracoli di Manfredi Beninati” (ed. Qanat). Dialoga con l’autrice Valentina Bruschi, curatrice e critico d’arte. Ingresso libero

Il libro. Un’indagine sull’opera di un artista estremamente poliedrico, organizzata in sezioni (testi più tavole) corrispondenti al mezzo espressivo adottato: dalle installazioni ai dipinti, dai disegni ai collages alle sculture, dalle fotografie a vari progetti speciali che culminano nella fondazione dell’Associazione culturale dedicata alla memoria del fratello scomparso. Un approccio analitico che, nella ricerca delle minuzie tecniche, indulge in diversi momenti al racconto: ora in quanto aneddoto ora come semplice stile, ora annidato negli interstizi tra una descrizione e l’altra, ora divenuto esso stesso descrizione. Un’impostazione organica, animata da connessioni icastico-tematiche. Un’opera che aspira a essere omnia ma che tale non potrebbe mai essere perché riduttivo

