Avanti mafia! Perché le mafie hanno vinto Presentazione del libro di Saverio Lodato

Palermo, domenica 27 maggio 2018 ore 18.00, presso l’Atrio “Paolo Borsellino” della Biblioteca Casa Professa (piazza Casa Professa, 1) sarà presentato il libro “Avanti mafia!” (edizioni ACFB-Corsiero) a firma di Saverio Lodato, giornalista, scrittore ed editorialista per ANTIMAFIADuemila.

All’evento, organizzato dall’Associazione culturale Falcone e Borsellino in collaborazione con la Biblioteca Comunale Casa Professa e l’assessorato alla Cultura del comune di Palermo, interverranno insieme all’autore l’attore e regista, Pif, il sostituto procuratore nazionale antimafia Nino Di Matteo, che firma la prefazione del libro, gli attori Lunetta Savino e Carmelo Galati, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e Giorgio Bongiovanni, direttore di ANTIMAFIADuemila.

2012-2018. Anni di fatti, inchieste, stravolgimenti politici, promesse, rivelazioni ed evoluzioni. Anni di mafia e di antimafia.

Un fenomeno quello della criminalità organizzata che, nonostante gli arresti continui, resiste da oltre centocinquant’anni di storia d’Italia. Un fenomeno che mostra sempre più quei sintomi, fino quasi a confondersi con quell’altra metastasi chiamata corruzione. Lo dicono gli addetti ai lavori e lo dimostrano i numeri. In questo spazio-tempo si inserisce l’occhio dell’osservatore esterno che si trova ad analizzare gli accadimenti.

La penna è quella di Saverio Lodato che di questi temi, con analisi spesso spietate, si è occupato a lungo nella propria carriera di giornalista e scrittore.

È così che nasce questa raccolta di articoli. È l’occasione per offrire un punto di vista ulteriore, magari “controcorrente” su argomenti sempre più spesso accantonati dal grande mainstream. Un modo per ribadire che ad oltre vent’anni dalle stragi che hanno insanguinato il Paese nei primi anni Novanta, c’è ancora molto da fare e che “antimafia” non è una parola morta. Perché, come spiega lo stesso Lodato “il bello non è scrivere per scrivere. Il bello è scrivere per scrivere ciò che si pensa”.

