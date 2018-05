Michele Torpedine presenta il libro “Ricomincio dai tre”

Michele Torpedine, produttore discografico italiano e manager de “Il Volo”, il trio composto da Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble che sta riscuotendo da anni successi in tutto il mondo con i brani classici della musica leggera italiana e con quelli lirici rivisitati in chiave pop, sarà a Marsala oggi, lunedì 21 maggio, per presentare il suo nuovo libro “Ricomincio dai Tre”. Due gli appuntamenti previsti. Il primo in mattinata – alle ore 10,30 – al Teatro Impero con gli studenti delle Scuole Medie Superiori; l’altro alle 18,30 con la cittadinanza alle Cantine Fina, in contrada Ranna. I due appuntamenti, ai quali sarà presente Ignazio Boschetto, verranno coordinati dal giornalista Dario Piccolo. L’iniziativa culturale, promossa dalla Libreria Mondadori, si avvale del Patrocinio dell’Amministrazione comunale, vedrà anche la presenza del sindaco Alberto Di Girolamo e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Anna Maria Angileri.

