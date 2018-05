“Di Maggio in Maggio” all’Auditorium Rai la presentazione del libro “Quattro donne” di Carla Garofalo

Palermo – Per “Di Maggio in Maggio”, la rassegna di iniziative culturali promossa dall’Associazione Flavio Beninati, oggi, venerdì 18 maggio, alle 18, all’Auditorium RAI di Palermo, in viale Strasburgo 19, sarà presentato il “Quattro donne” di Carla Garofalo, quarto volume della Collana Quadrifogli, nata grazie alla collaborazione della stessa Associazione con la casa editrice siciliana. Dialogano con l’Autrice Ignazio Buttitta, professore di Etnologia e Storia delle tradizioni popolari presso l’Università degli Studi di Palermo, e Alberto Samonà, giornalista e scrittore. Modera Beatrice Agnello, editor e conduttrice dei laboratori di scrittura presso l’Associazione. Letture dell’attrice Stefania Blandeburgo. Ingresso libero.

Il libro. Quattro donne si rincontrano dopo venticinque anni, tre di loro colleghe avvocate avvocatesse avvocati, la quarta sorella di una di loro. A Londra, al campus, erano state inseparabili, avevano vissuto complicità e segreti; lì erano nati amori e matrimoni. Si erano perse di vista dopo il campus, ma due gravi incidenti stradali e coincidenze non coincidenze riuniscono le loro vite in un ospedale di Milano, che diventa il luogo necessario al compiersi della magia della loro ritrovata amicizia, tra realtà, ricordi e sogni in un’atmosfera pirandelliana. Durante il loro breve incontro, clamorose rivelazioni sconvolgeranno le loro vite e una sorpresa finale solleverà e risolverà problematiche di identità.

Com. Stam.