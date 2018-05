LA FELICITÀ SUL COMODINO Piccoli segreti per vivere meglio ogni giorno di Alberto Simone

In occasione della giornata internazionale della felicità indetta dal 2012 dalle nazioni unite il 20 marzo di ogni anno

«Chi non desidera essere felice? Chi non vuole che le persone che ama lo siano altrettanto? Chi non ha conosciuto almeno una volta nella vita anche un solo istante di felicità, magari, poi, passando gli anni coltivandone il ricordo e la nostalgia?

«Perché la felicità appare, ci seduce, ci stordisce e poi se ne va. Per questo cerchiamo di afferrarla, scattando fotografie e girando filmini in ogni circostanza festosa, per condividere tutto con amici, parenti e persone a noi vicine. Questa è una felicità transitoria, sulla quale non abbiamo molte possibilità di controllo. Così rara, a volte, da farci pensare che sia solo una chimera, un intervallo più o meno lungo tra due momenti di non felicità.

«In queste pagine, invece, parleremo di una felicità possibile e duratura. Una condizione di maggiore libertà e stabilità emozionale, di pace interiore e di compenetrazione totale con l’universo al quale apparteniamo. E lo faremo esplorando insieme quei meccanismi invisibili e spesso subdoli con i quali siamo proprio noi, e nessun altro, a renderci le cose difficili, allontanandoci da una condizione naturale che è quella di saper godere e gioire di tutto ciò che riempie e rende unica la nostra vita.»

Dall’introduzione dell’autore

Alberto Simone, autore e regista di cinema e fiction RAI (Colpo di luna, Il commissario Manara), alterna da sempre l’attività artistica a quella di psicologo, life coach e terapeuta. Dopo un lungo soggiorno negli Stati Uniti ha ampliato le sue conoscenze nei campi della mindfulness, della positive psychology e della psicologia energetica, specializzandosi in nuove metodologie terapeutiche come EFT Emotional Tapping, tecnica di rimozione di blocchi emozionali, ed EMDR, terapia per il trattamento breve del disturbo post traumatico. Da anni conduce seminari e workshop formativi e motivazionali sul tema della felicità ed è creatore del blog Il bicchiere mezzo pieno. La felicità sul comodino è il suo primo libro.

«Trovo che il libro di Alberto Simone abbia una caratteristica di fluidità e di levità che lo rende molto accessibile. Usa con consapevolezza energetica le parole, e il risultato è molto gradevole e mai banale.»

Rossella Panigatti

«Alberto Simone ha il dono impagabile di farci sentire tutti migliori.»

Maria Rita Parsi

«A chi non piacerebbe avere un amico che ogni sera si sedesse un istante accanto al nostro letto e ci accarezzasse l’anima, come farebbe un papà con il proprio bambino? Ecco cosa ho pensato leggendo il libro di Alberto Simone. Un vero amico che ci regala un passaporto per il mondo dei sogni.»

Antonio Manzini

Com. Stam.