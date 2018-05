Alessandro Dal Lago e Serena Giordano presentano il libro Sporcare i muri (Derive Approdi)

Martedì 8 maggio, alle ore 18:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo), Alessandro Dal Lago e Serena Giordano presentano il loro libro Sporcare i muri (Derive Approdi) con Marcello Faletra.

Negli ultimi anni sono nate associazioni di sedicenti cittadini, difensori dell’ordine visivo e della pulizia murale, il cui scopo è contrastare la diffusione del writing, dei graffiti e della street art non autorizzata: «Angeli del bello», «Retake» e associazioni antigraffiti di ogni tipo. Si scopre facilmente che spesso si tratta, oltre che fanatici della pulizia, di gruppi interessati a valorizzare le loro attività commerciali o proprietà: antiquari, gioiellieri e così via, per non parlare di sindaci di destra e di centro-sinistra che esigono punizioni esemplari per gli imbrattatori. Il volume entra nel merito – economico, politico ed estetico – dello scontro tra decoro e libera espressione, tra difesa ottusa della proprietà e creatività diffusa, tra sostenitori di idee anacronistiche di bellezza e decoro, da una parte, e protesta visiva dall’altra, tra bravi cittadini (che spesso proprio bravi non sono) e ragazzi con la felpa. Il volume ricostruisce questo scontro, dà la parola ai writer, riportando le loro testimonianze ed esperienze, ed esamina le prospettive di un conflitto che attraversa le città di tutto il mondo.

Alessandro Dal Lago ha insegnato Sociologia della cultura a Milano, Bologna, Genova e all’estero. Collabora con l’Accademia di Belle arti di Palermo. È autore di numerosi volumi, tra cui Graffiti. Arte e ordine pubblico (2016), scritto con Serena Giordano. Tra i suoi lavori più recenti, Eroi e mostri. Il fantasy come macchina mitologica (2017) ePopulismo digitale. La crisi, la rete e la nuova destra (2017).

Serena Giordano, illustratrice e videoartista, insegna didattica dell’arte all’Accademia di Belle Arti di Palermo. Ha esposto opere in mostre personali e collettive in Italia e all’estero. Oltre ad alcuni volumi sull’arte contemporanea, scritti con Alessandro Dal Lago, ha pubblicato: Disimparare l’arte. Manuale di anti-didattica (2012). Artisti dietro le quinte. Che cosa sono le arti applicate è previsto per la primavera del 2018. Di prossima pubblicazione è anche Il dentista di Duchamp. Racconti sull’arte contemporanea.

Com. Stam.