Comunicare l’Antico, presentato il volume “Viaggio in Sicilia” di Marinella Fiume e Piero Romano

Il progetto è ideato e promosso dal Parco Archeologico di Naxos-Taormina e da Naxoslegge

Il Museo Archeologico di Naxos ha ospitato gli autori del libro “Viaggio in Sicilia”, un racconto multisensoriale sulla scorta delle sollecitazioni vissute da Goethe. Il prossimo appuntamento è venerdì 18 maggio, alle 16, con il filologo Emanuele Lelli

Sulle orme di Goethe in un viaggio multisensoriale alla scoperta della Sicilia. Un viaggio tra parole, suoni e visioni realizzato da Marinella Fiume e Piero Romano che ha dato origine ad un libro a un dvd. «L’idea è nata lo scorso anno – racconta la scrittrice Marinella Fiume- in occasione dei duecento anni dalla pubblicazione del “Viaggio in Italia” di Johann Wolfgang Goethe, resoconto del Grand Tour compiuto tra 1786 e il 1788 e culminato con la tappa in Sicilia. Sulla scorta delle sollecitazioni di Goethe abbiamo voluto ripercorrere l’Isola come un luogo dell’anima da cui avviare una metamorfosi: perché da un viaggio non si ritorna mai come si era prima della partenza».

La presentazione del volume “Viaggio in Sicilia” di Marinella Fiume e Piero Romano si inserisce nel progetto Comunicare l’antico. Conversazioni al Parco archeologico di Naxos, ideato e promosso dal Parco Archeologico di Naxos-Taormina e dal Festival Naxoslegge in collaborazione con l’assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, Archeoclub Giardini Naxos-Taormina-Valle Alcantara, l’associazione “Articolo 9. Siciliani per cultura” e Nostos – Festival del viaggio e dei viaggiatori. «Per il Parco Archeologico di Naxos Taormina – afferma l’archeologa Maria Grazia Vanaria – è un onore ospitare la presentazione del volume di Marinella Fiume e Piero Romano che ripercorre la Sicilia in un viaggio tra presente e passato. Nel suo “Aforismi per le donne toste” emerge una ben precisa tipologia di donna, quella forte e decisa. E così è anche Marinella, e così sono anche le donne che ha voluto farci conoscere attraverso il suo “Viaggio in Sicilia”». «Il libro di Marinella Fiume e Paolo Romano è un viaggio nel viaggio – sottolinea Fulvia Toscano, direttore artistico di Naxoslegge – è il racconto attraverso la parola, le immagini e i suoni di una Sicilia archetipica, della sua bellezza, della sua storia e dei tanti personaggi che la popolano, ma è anche un viaggio interiore».

Un itinerario inedito alla scoperta dell’Isola, dei suoi luoghi, dei suoi miti, della sua gente. «In questo nostra avventura abbiamo scelto come guida Goethe – spiega Marinella Fiume- e come lui abbiamo voluto affrontare il nostro viaggio iniziatico per conoscere la Grande Madre, la Sicilia. Un percorso multisensoriale tra i suoi paesaggi mozzafiato, tra i suoi miti, ma senza tacere i suoi anti-miti, frugando nel suo repertorio popolare, cercando le sue donne, la sua anima, fino a trovare il senso della vita». I testi di Marinella Fiume sono accompagnati dalla musica e dalle fotografie di Piero Romano che attraverso un linguaggio eterogeneo permettono di scoprire una Sicilia fuori dai tradizionali itinerari turistici. «Abbiamo pensato di allegare al libro un dvd con dei brani musicali e delle immagini – spiega Piero Romano – per sintonizzare nella lettura, nell’ascolto, nella visione le emozioni che abbiamo voluto condividere».

Il prossimo appuntamento al Museo Archeologico di Naxos è venerdì 18 maggio, alle 16, con il filologo Emanuele Lelli sul tema “La cultura popolare tra antico e moderno”. Dopo i saluti del direttore del Parco Archeologico di Naxos Taormina, Vera Greco, lo studioso del mondo ellenistico e della cultura popolare spiegherà le origini delle tradizioni meridionali e l’importanza di non disperdere questo patrimonio. Coordina Fulvia Toscano, direttore artistico di Naxolegge e di Nostos. Venerdì 25 maggio, alle 16, sarà proposta una visita guidata dei Santuari del Parco Archeologico di Naxos a cura dell’archeologa Maria Grazia Vanaria. A seguire, alle 17.30, presso il Museo archeologico di Naxos l’incontro dal titolo “Viaggio per immagini e parole sulle rotte del sacro” con il saggista Sandro Consolato e il fotografo Luigi Nifosi.

