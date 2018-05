Le mille e una Palermo, i tour gratuiti di Sguardi Urbani

Sei itinerari per scoprire il patrimonio arabo-normanno in altrettanti weekend. Tra Palermo e Monreale

“Le mille e una Palermo: itinerari di scoperta del patrimonio arabo-normanno” è un progetto promosso dal Comune di Palermo e ideato dall’associazione Sguardi Urbani che da anni lavora sul territorio promuovendo un’idea di città alternativa, sostenibile e inclusiva: 6 Weekend per scoprire il patrimonio arabo-normanno attraverso altrettanti itinerari tematici gratuiti. Ad accrescere l’iniziativa il lancio di un’applicazione, disponibile sui principali store digitali dal 19 maggio, che aumenta l’esperienza attraverso delle mappe interattive e contenuti multimediali.

Gli itinerari proposti a piedi e in bicicletta, in lingua italiana e inglese, avranno diversi focus tematici in modo da mostrare le diverse sfaccettature con cui si possono raccontare i luoghi e il patrimonio storico-artistico arabo-normanno. Li si potrà prenotare mandando una mail a urbanisguardi@gmail.com o chiamando il 3381522213

Questi i tour:

• Palermo città-mercato: viaggio tra i mercati arabi di Ballarò e del Capo e il cibo di strada. Percorso gastronomico a piedi con degustazione.

• Passeggiata sonora arabo-normanna: percorso a piedi dalle porte della Palermo Arabo-Normanna fino ai centri del potere politico e religioso, andando in ascolto dei suoni dei principali monumenti del centro storico di Palermo.

• “Mani nuove, mestieri antichi”: passeggiata a piedi a Monreale per scoprirne la tradizione artigiana di ieri e di oggi. Partendo dal Duomo di Monreale si andrà in giro per le botteghe del piccolo centro.

• I giardini della felicissima, il Genoardo e gli spazi verdi nella Palermo arabo-normanna: Percorso a piedi e in bicicletta tra i giardini islamici e arabo-normanni: dal giardino del Palazzo della Zisa alla piccola Cuba.

• Palermo, città degli Ammiragli; Palermo, la città dei sultani e dei re: percorso a piedi per famiglie e bambini con mini guide illustrate da Nina Melan. Due itinerari ludici per bambini accompagnati dai genitori. La passeggiata seguirà le tappe della mini guida illustrata da Nina Melan che verrà consegnata a ogni giovane esploratore.

• Palermo, città arabo-normanna: percorso storico-artistico a piedi e in bicicletta. Il tour si articola lungo alcuni tra i siti principali del percorso Unesco: Chiesa di San Cataldo, Chiesa di Santa Maria, Cattedrale, Palazzo Reale. Previsto anche un ingresso alla Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio.

Il 20 Maggio presso il Giardino della chiesa di San Giovanni degli Eremiti, poi, è in programma un viaggio musicale fra Oriente e Occidente con il Duo-SaiMè composto da Said Benmsafer (oud) e Carmelo Graceffa (percussioni).

