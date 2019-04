Gaeta (LT) Controllo del territorio

Nei giorni 30-31 marzo 2019, nell’ambito del territorio di Gaeta (LT), i militari della locale Tenenza, deferivano in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza alcolica” un 31enne residente a Castelforte (LT), poiché trovato alla guida di un’autovettura con un tasso alcolemico pari a 1.31 g/l. la patente di guida è stata ritirata e trasmessa a competente prefettura di latina, mentre il veicolo è stato affidato a persona idonea alla guida.

Nel medesimo contesto operativo, veniva segnalato alla competente prefettura, per “uso personale di sostanze stupefacenti”, un 30enne di Torre del Greco (NA) in quanto, sottoposto a controllo, veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di grammi 0,30.

veniva, inoltre, contestata la violazione al CdS “guida con targa straniera” nei confronti di una bulgara 43enne , residente in Gaeta, in quanto, residente in Italia da oltre 60 giorni, circolava alla guida di veicolo avente targa straniera a lei intestato. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ed affidato a depositeria autorizzata in quanto l’interessata si rifiutava di oblare in misura pari al 30% dell’ammontare della contravvenzione al momento della contestazione e carta di circolazione ritirata e trasmessa alla competente Prefettura.

Nel prosieguo dei controlli nel territorio di Gaeta (LT), infine, venivano:

controllati nr. 47 autoveicoli;

identificate nr. 62 persone, di cui 7 gravate da precedenti di polizia;

elevate nr. 4 contravvenzioni al C.d.S.;

ritirata nr. 1 patenti di guida;

02 (due) veicoli sottoposti sequestro amministrativo;

controllati nr. 3 esercizi pubblici.