Milano: spacciatore arrestato in Stazione Centrale dalla Polizia di Stato

Ieri pomeriggio, gli agenti della Squadra Compartimentale della Polizia Ferroviaria, in servizio antiborseggio nella stazione di Milano Centrale, in abiti civili per mimetizzarsi tra la folla, hanno notato un giovane straniero camminare tra i passeggeri in transito nella nota “Galleria delle carrozze”.

L’uomo, che si guardava continuamente intorno, come se cercasse qualcuno, alla vista di una delle pattuglie in uniforme della Polizia ferroviaria, in servizio di prevenzione e repressione di reati, ha immediatamente cambiato direzione, fermandosi a parlare con altri stranieri, per tentare di confondersi tra loro. Insospettiti, gli agenti hanno effettuato un controllo sull’uomo che ha mostrato subito segni di insofferenza e di nervosismo, cercando anche di spostarsi, probabilmente per un’improvvisa fuga. Sprovvisto di documenti identificativi, l’uomo è stato trovato in possesso di 12 involucri in cellophane contenenti un totale di 172,00 grammi di marijuana e di 180,00 euro in banconote di piccolo taglio, verosimile provento dell’attività di spaccio. Sequestrato il tutto, il giovane, di anni 22 e di nazionalità nigeriana, è stato quindi arrestato.

