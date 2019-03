Compagnia Carabinieri di Novi Ligure: Tira fuori un coltello e colpisce l’uomo con il quale stava litigando: arrestato dai CC.

Nella corso della nottata del 24 marzo una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Novi Ligure, coadiuvata dai colleghi del Comando Stazione CC di Capriata D’Orba, è intervenuta a Novi Ligure, in C.so Marenco, nei pressi del civ.77, a seguito di un accoltellamento di un cittadino belga, di origini marocchine, IDRISSI ECHOURFI Adam nato a Bruxelles l’11.12.1993.

I militari del pronto intervento, oltre a soccorrere la persona ferita sono riusciti prontamente a identificare e fermare un cittadino marocchino, che al loro arrivo ha tentato di allontanarsi dal luogo e di disfarsi di un coltello risultato essere quello utilizzato per colpire il ferito. In seguito all’aggressione, avvenuta in seguito ad una lite per futili motivi, la vittima ha riportato una profonda ferita da arma da taglio alla gamba destra con la conseguente ed abbondante perdita di sangue ed è stata subito trasportata presso l’Ospedale di Novi Ligure per le cure del caso dove è tutt’ora ricoverato. Le successive indagini assunte dal personale dell’Aliquota operativa di Novi Ligure, hanno permesso la chiara ricostruzione dei fatti e grazie agli elementi di prova raccolti e dalle testimonianze assunte, il marocchino fermato al momento dell’intervento, ZAHRAOUI Abdelilah nato in Marocco il 15.08.1988 è stato tratto in arresto per il reato di lesioni aggravate dal aver commesso il fatto per futili motivi e con l’uso delle armi. Quest’ultimo sarà associato alla casa circondariale di Alessandria