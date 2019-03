La Polizia di Stato sequestra beni a spacciatore per oltre un milione di euro

Milano: Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso la Divisione Anticrimine della Questura di Milano hanno dato esecuzione al decreto di sequestro emesso il 12.03.2019 dal Tribunale di Milano Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, su proposta del Questore di Milano, a carico di M.C., italiano del 1973, pregiudicato per reati in materia di sostanze stupefacenti, ed in particolare di cocaina, da sempre attivo nella zona “Adriano” di Milano, che nel corso del tempo è divenuto lo spacciatore di riferimento per lo spaccio di via Padova.

Le indagini patrimoniali svolte dai poliziotti della Divisione Anticrimine hanno consentito di accertare la presenza nel patrimonio del soggetto di beni di presunta provenienza illecita, tra cui immobili, autoveicoli e liquidità presso conti correnti, tutti beni sequestrati in vista di una loro destinazione alla collettività, per un valore complessivo di oltre un milione di Euro.

SEQUESTRO EFFETTUATO NEI CONFRONTI DI : CIAVARELLA Max, nato a Milano il 14.05.1973

CRONOSTORIA

1993 appena ventenne, viene arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti

dal 1993 al 1998 colleziona plurimi precedenti per rissa, possesso ingiustificato di armi, lesioni personali, furto

1998 tratto in arresto per rapina e resistenza

1999 arrestato per evasione 2000 arrestato per resistenza e oltraggio

2003 Querelato per maltrattamenti in famiglia dalla convivente, la querela verrà successivamente ritirata dalla vittima;

2006 Arrestato in concorso con uno dei tanti fratelli, per spaccio di sostanze stupefacenti. Nella circostanza, tentava di vendere della droga in un bar di Via Padova a tre poliziotti liberi dal servizio;

2006 Viene sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per anni 1 e mesi 9;

2007 Arrestato per spaccio di sostanza stupefacente. Vengono rinvenuti presso la sua abitazione diversi involucri di cocaina e la somma in contanti di circa 5,000 euro. In casa vi era anche il figlio di 10 anni ;

2008 arrestato unitamente ad uno dei fratelli, per spaccio di sostanza stupefacente. Presso la sua abitazione inoltre veniva rinvenuta la somma di 12.385,00 divisa in mazzette e numerosi assegni post-datati per un importo complessivo di oltre 84.000,00 euro.

2008 Viene nuovamente sottoposto alla misura di della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per anni 2

2010 Viene denunciato poiché trovato in possesso di due coltelli a serramanico

2012 Tratto in arresto per spaccio, deteneva in casa 2,2 kg di cocaina e 12.800 euro di denaro contante

2019 Tratto in arresto per spaccio, deteneva in un box auto circa 2,5 kg di cocaina, 4.500 euro in contanti e svariati assegni per un importo complessivo di 24.000,00 euro

LO SPACCIO HA CONSENTITO NEL CORSO DEGLI ANNI L’ACCUMULO DI CONSISTENTI CAPITALI DI ILLECITA PROVENIENZA

SPEREQUAZIONE

PROPOSTA DI MISURA DI PREVENZIONE DA PARTE DEL QUESTORE DI MILANO

DECRETO DI SEQUESTRO EMESSO DAL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE AUTONOMA MISURE DI PREVENZIONE

APPARTAMENTO DI 3 VANI CON TERRAZZO BOX , CANTINA E POSTO AUTO SITO IN MILANO VIA GASSMAN

APPARTAMENTO IN VIALE ROMAGNA A CINISELLO BALSAMO (MI)

Appartamento a Campomarino (CB)

Saldi relativi a rapporti di conti corrente bancari per oltre 200.000,00 €

Valore complessivo dei beni sequestrati più di un milione di Euro