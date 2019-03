Gaeta (LT): Predisposti controlli del territorio finalizzati al contrasto dei reati

Nei giorni 17-18 marzo 2019, nell’ambito del territorio della Compagnia Carabinieri di Gaeta (LT), nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare i reati in genere, i militari della locale tenenza carabinieri deferivano in stato di libertà:

un 22enne residente in Castelforte (LT) per “guida in stato di ebbrezza alcolica” poiché sottoposto ad accertamenti etilometrici con apparecchiatura “sefir evolution” in dotazione a quel reparto, mentre era alla guida della propria autovettura, evidenziava un tasso alcolemico pari a 1.34 g/l. patente di guida ritirata e trasmessa a competente prefettura di latina. veicolo affidato a persona idonea alla guida.

un 52 residente in Gaeta (LT), già sottoposto alla misura dell’avviso orale, per guida senza patente, in quanto, circolava alla guida dell’autovettura senza essere in possesso della prevista patente di guida poiché già ritirata da altro organo di polizia. veicolo sottoposto a fermo amministrativo ed affidato a ditta autorizzata.

Nel medesimo contesto operativo, inoltre venivano segnalati alle competenti prefetture, per uso di sostanze stupefacenti cui all’art.75 d.p.r. 309/90, le sottonotate persone:

 un 30enne, nato in Albania, residente in Formia (LT);

 un 21enne , residente in Gaeta (LT).

i predetti, sottoposti a perquisizione personale, venivano trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, per uso non terapeutico per complessivi grammi 1, la quale veniva sottoposta a sequestro amministrativo.

venivano inoltre:

 controllati nr. 34 autoveicoli;

 identificate nr. 55 persone, di cui 8 gravate da precedenti di polizia;

 elevate nr. 4 contravvenzioni al C.d.S.;

 ritirate nr. 3 patenti di guida;

 eseguite nr. 5 perquisizioni;