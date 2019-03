Voto di scambio, 96 indagati. Tra i nomi Cuffaro, Cordaro, Aricò ed il sindaco di Termini Giunta

Termini Imerese. E’ stato notificato dalla Procura della Repubblica agli indagati, accusati di voto di scambio ed altro, l’avviso di conclusioni delle indagini preliminari.

Secondo gli inquirenti, in vista delle elezioni regionali e di quelle comunali di Termini Imerese del 2017, sarebbe stato messo in piedi un sistema diffuso di scambio di voti, favoritismi e promesse di posti di lavoro per condizionare il voto in favore di alcuni candidati delle due competizioni elettorali. Coinvolti nella vicenda 96 indagati, che hanno già ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini, atto che prelude a una richiesta di rinvio a giudizio.

Si tratta di assessori regionali, deputati dell’Ars, sindaci ed amministratori comunali, ma anche ex e semplici cittadini. Nell’inchiesta sono coinvolti, tra gli altri, l’ex presidente della Regione, Totò Cuffaro, scarcerato nel dicembre del 2015 dopo avere scontato una condanna a sette anni per favoreggiamento alla mafia, l’attuale assessore regionale al territorio, Toto Cordaro, il capogruppo all’assemblea regionale di “Diventerà Bellissima”, lista che fa capo all’attuale presidente della Regione, Nello Musumeci, Alessandro Aricò, gli ex coordinatori della Lega in Sicilia, Alessandro Pagano ed Angelo Attaguile, il candidato non eletto del Pd alle regionali, Giuseppe Ferrarello, il sindaco di Termini Imerese, Francesco Giunta, l’ex assessore comunale della stessa città, Loredana Bellavia.

L’indagine era stata avviata due anni fa dalla procura imerese dopo le polemiche nate dalla candidatura nella Lega di Mario Caputo, fratello dell’ex deputato regionale ed ex sindaco di Monreale, Salvino, che non poteva più essere candidato per una condanna per abuso d’ufficio. Al suo posto si era presentato il fratello, utilizzando però nella propaganda elettorale (manifesti, fac-simili) la frase “detto Salvino” accompagnata al suo nome e che avrebbe, secondo gli inquirenti, indotto gli elettori a confondere l’identità del vero candidato (Mario Caputo) con quella del più noto fratello (Salvino) incandidabile, ingannando così gli elettori. Inoltre, in occasione delle due elezioni del 2017 (quella regionale e l’altra per il comune di Termini Imerese) sarebbe poi stato organizzato un sistema di scambi e promesse elettorali per avere in cambio i voti degli elettori, con promesse di posti di lavoro, promozioni agli esami di maturità, ammissioni ai test di facoltà a numero chiuso ed altro.

Ecco l’elenco completo degli indagati: Salvino e Mario Caputo, Benito Vercio, Stefano Vinci, Michele Galioto, Maria Bellavia, Agostino Rio, Francesco Giunta, Giuseppe Pileri, Giacomo Carusi, Maria Grazia Rio, Mario Battaglia, Giuseppe Scaletta, Fabio Maciocia, Santina Sodaro, Giovanna Muscarella, Pietro Corso, Annalisa Rio, Sergio Tucciarello, Maria Antonietta Scarpicino, Angelo Scaglione, Salvatore Caltagirone, Antonino Butera, Liborio Pusateri, Toto Cordaro, Vito Patanella, Giuseppe Di Blasi, Alessandro Aricò, Nicola Santovito, Salvatore Cammarata, Salvatore Carollo, Mario Faso, Teresa Macaluso, Davide Saija, Salvatore Pecoraro, Dario Guercio, Angelo Maurizio Sgroi, Giulio Fortino, Francesca Egiziano, Renato Vuolo, Rossella D’Agostino, Giacomo Imburgia, Agostino Lo Presti, Nicola Bordino, Alessandro Pagano, Angelo Attaguile, Antonello Ambra, Gioacchino Orlando, Giuseppe Ferrarello, Santo Barreca, Antonino Piacenti, Francesco Paolo Migliazzo, Natalia Andaloro, Salvatrice Ferraro, Santina Giaconia, Carmela Russo, Annalisa Semola, Giuseppina La Placa, Giusi Ferraro, Barbara Vincenza Sillitti, Maurizio Nasello, Emanuele Nasello, Antonio Spitale, Roberto Quattrocchi, Fabio Salerno, Totò Cuffaro, Giuseppe Campagna, Filippo Maria Tripoli, Giuseppe Amodeo, Antonino Amodeo, Francesca Vercio, Gioacchino Sanfilippo, Nicolò La Corte, Calogero Sferlazza, Agostino Serio, Paolo Scibetta, Filippo D’Angelo, Antonio Saldì, Maria Vittoria Rotino, Alberto Roma, Santo Piazza, Mariano Mancuso, Giovanni Lo Cascio, Giuseppe Galioto, Giovanni Antista, Mimma Vazzano, Carmelo Di Rosa, Francesco Antonio Sarullo, Salvatore Cusimano, Michele Crivello, Giuseppe Sudano, Giuseppe Anastasio, Marco Giuseppe Pollaci, Vincenzo Aliseo, Cosimo Faulisi.